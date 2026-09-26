En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Alejandra Monteoliva
León XIV
Gobierno

Alejandra Monteoliva detalló cómo será la visita de León XIV a la cárcel de Devoto y habló de la mudanza del penal

La ministra de Seguridad nacional dio detalles del encuentro que tendrá el pontífice con los presos. El Gobierno mantiene el plan para trasladar progresivamente a los detenidos hacia Marcos Paz.

Alejandra Monteoliva detalló la visita de León XIV. (Foto: archivo)

Alejandra Monteoliva detalló la visita de León XIV. (Foto: archivo)

El papa León XIV visitará la cárcel de Devoto durante su viaje a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, y mantendrá un encuentro con un grupo de presos antes de que avance el traslado de los internos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que la mudanza comenzará “muy pronto” y se realizará en diferentes etapas.

Leé también Feriados por la visita del papa León XIV: qué días no se trabaja y a quiénes alcanza cada uno
Feriados por la visita del papa León XIV: qué días no se trabaja y a quiénes alcanza cada uno  Foto: (Reuters)

La visita del pontífice al establecimiento penitenciario se producirá en un momento particular: el Gobierno mantiene el plan para trasladar progresivamente a los detenidos alojados en Devoto hacia Marcos Paz durante el último trimestre de 2026. Monteoliva aseguró que el proceso continúa dentro del “cronograma previsto”, aunque todavía no informó una fecha concreta para el comienzo de los movimientos.

La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto”, explicó la funcionaria en diálogo con radio Con Vos durante el programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel. Además, remarcó que el operativo requiere una planificación especial debido a su complejidad: “La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro”.

La agenda oficial establece que León XIV visitará un complejo penitenciario federal el miércoles 11 de noviembre a las 8, antes de trasladarse a Luján, donde celebrará una misa a las 10. Las autoridades trabajan con Devoto como escenario de la actividad. Monteoliva explicó que el encuentro será reducido y que el Papa no estará con la totalidad de la población carcelaria, en tanto, la actividad tendrá características similares a otras visitas de pontífices a establecimientos penitenciarios.

Alejandra Monteoliva detall&oacute; c&oacute;mo ser&aacute; la visita de Le&oacute;n XIV a la c&aacute;rcel de Devoto. (Foto: Reuters)

Alejandra Monteoliva detalló cómo será la visita de León XIV a la cárcel de Devoto. (Foto: Reuters)

La selección de los internos estará vinculada al trabajo de la pastoral penitenciaria de la Iglesia católica y tendrá en cuenta diferentes historias de vida. Esos casos serán enviados previamente al Vaticano para que León XIV pueda conocer las experiencias de quienes participarán de la reunión.

El encuentro tendrá una duración aproximada de 20 minutos e incluirá "una bendición". Según Monteoliva, en ese espacio estarán "el Papa, los presos seleccionados y personal del Servicio Penitenciario Federal".

Cuándo comenzará el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

La ministra confirmó que la mudanza de los presos de Devoto hacia Marcos Paz comenzará durante el último trimestre de 2026, tal como había anticipado el Gobierno. El traslado será progresivo y no se realizará en una única jornada.

El proceso se desarrollará por fases para garantizar las condiciones logísticas y de seguridad necesarias. Por el momento, el Ministerio de Seguridad no comunicó qué día comenzará formalmente el traslado ni cuántos internos serán movilizados durante la primera etapa.

El operativo de seguridad por la llegada de León XIV a la Argentina

La visita de León XIV obligará a desplegar un amplio operativo de seguridad entre el 8 y el 11 de noviembre. El pontífice tendrá actividades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, además de su visita a Luján. La agenda oficial incluye encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actos multitudinarios.

Monteoliva anticipó un dispositivo de 120 horas ininterrumpidas y lo definió como “histórico” por la magnitud de la visita y la cantidad de actividades previstas. El Gobierno estima una convocatoria total de millones de personas durante las distintas jornadas.

El domingo 8, después de llegar al país, León XIV será recibido oficialmente y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Posteriormente participará de una actividad en el Palacio Libertad junto con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El domingo 8 Le&oacute;n XIV ser&aacute; recibido y mantendr&aacute; un encuentro con el presidente Javier Milei. (Foto: archivo)

El domingo 8 León XIV será recibido y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. (Foto: archivo)

La ministra de Seguridad explicó que Javier Milei pidió coordinar todos los recursos disponibles para la visita papal. Además, contó que “el Presidente va a definir exactamente a qué actividad va” de todas las que desarrollará el pontífice, además de la reunión bilateral en la Casa Rosada durante la tarde del 8 de noviembre.

La agenda continuará con una misa multitudinaria en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, encuentros religiosos e institucionales y un viaje a Córdoba. El miércoles 11 realizará la actividad penitenciaria, celebrará una misa en Luján y luego partirá desde Ezeiza rumbo a Perú.

En pocas palabras

  • Papa León XIV visitará la cárcel de Devoto en noviembre y se reunirá con un grupo reducido de presos antes del traslado a Marcos Paz.
  • El traslado progresivo de los internos de Devoto a Marcos Paz comenzará en el último trimestre de 2026 y se realizará en fases.
  • Se desplegará un operativo de seguridad histórico y sin interrupciones para la visita del pontífice del 8 al 11 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alejandra Monteoliva León XIV Devoto
Notas relacionadas
El papa León XIV se pronunció sobre la crisis migratoria en Ceuta durante su viaje a Francia
El cura represor que quiere ver al Papa: Christian Von Wernich, condenado por torturas y asesinatos durante la dictadura
Visita del Papa León XIV: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar