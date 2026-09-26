Alejandra Monteoliva detalló cómo será la visita de León XIV a la cárcel de Devoto y habló de la mudanza del penal

Alejandra Monteoliva detalló cómo será la visita de León XIV a la cárcel de Devoto. (Foto: Reuters)

La selección de los internos estará vinculada al trabajo de la pastoral penitenciaria de la Iglesia católica y tendrá en cuenta diferentes historias de vida. Esos casos serán enviados previamente al Vaticano para que León XIV pueda conocer las experiencias de quienes participarán de la reunión.

El encuentro tendrá una duración aproximada de 20 minutos e incluirá "una bendición". Según Monteoliva, en ese espacio estarán "el Papa, los presos seleccionados y personal del Servicio Penitenciario Federal".

Cuándo comenzará el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

La ministra confirmó que la mudanza de los presos de Devoto hacia Marcos Paz comenzará durante el último trimestre de 2026, tal como había anticipado el Gobierno. El traslado será progresivo y no se realizará en una única jornada.

El proceso se desarrollará por fases para garantizar las condiciones logísticas y de seguridad necesarias. Por el momento, el Ministerio de Seguridad no comunicó qué día comenzará formalmente el traslado ni cuántos internos serán movilizados durante la primera etapa.

El operativo de seguridad por la llegada de León XIV a la Argentina

La visita de León XIV obligará a desplegar un amplio operativo de seguridad entre el 8 y el 11 de noviembre. El pontífice tendrá actividades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, además de su visita a Luján. La agenda oficial incluye encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actos multitudinarios.

Monteoliva anticipó un dispositivo de 120 horas ininterrumpidas y lo definió como “histórico” por la magnitud de la visita y la cantidad de actividades previstas. El Gobierno estima una convocatoria total de millones de personas durante las distintas jornadas.

El domingo 8, después de llegar al país, León XIV será recibido oficialmente y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Posteriormente participará de una actividad en el Palacio Libertad junto con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El domingo 8 León XIV será recibido y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. (Foto: archivo)

La ministra de Seguridad explicó que Javier Milei pidió coordinar todos los recursos disponibles para la visita papal. Además, contó que “el Presidente va a definir exactamente a qué actividad va” de todas las que desarrollará el pontífice, además de la reunión bilateral en la Casa Rosada durante la tarde del 8 de noviembre.

La agenda continuará con una misa multitudinaria en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, encuentros religiosos e institucionales y un viaje a Córdoba. El miércoles 11 realizará la actividad penitenciaria, celebrará una misa en Luján y luego partirá desde Ezeiza rumbo a Perú.