La revisión de los proyectos y las diferencias dentro del peronismo

Kirchner también hizo referencia a las críticas que recibió su propuesta dentro de su propio espacio político. Según señaló, algunos dirigentes peronistas interpretaron que revisar el funcionamiento del régimen podría poner en riesgo las inversiones en el país.

“Llama la atención la reacción cuando pregunté por qué no auditamos el RIGI. La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina”, manifestó.

(Foto: captura de pantalla)

El reclamo por un programa económico y las críticas al Gobierno

Durante la presentación, el diputado también cuestionó las prioridades de la administración nacional y sostuvo que el oficialismo está más concentrado en diseñar una estrategia para las próximas elecciones que en impulsar un programa de desarrollo económico.

“Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo para Argentina”, afirmó.

En ese contexto, propuso avanzar en la construcción de un frente político que tenga como uno de sus principales objetivos la “recuperación de la soberanía económica”. También reclamó que se difunda información sobre las medidas que impactan en los ingresos y en las condiciones de vida de la población.

El dirigente consideró que el actual esquema económico “está agotado” y vinculó su continuidad con el respaldo de Estados Unidos.

La situación judicial de Cristina Kirchner

Otro de los temas que formaron parte de su intervención fue la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Máximo Kirchner sostuvo que su madre representa una referencia política para un sector de la sociedad que se opone al rumbo del Gobierno nacional. En ese marco, volvió a cuestionar el escenario judicial y afirmó que “la verdadera casta” permanece fuera de prisión.

El anuncio de Caputo sobre una inversión millonaria bajo el RIGI

Las declaraciones del diputado coincidieron con el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la aprobación de Argentina LNG para ingresar al RIGI.

El emprendimiento, impulsado por YPF junto con la compañía italiana Eni y la emiratí XRG, contempla desembolsos por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030. La inversión total proyectada asciende a US$ 50.750 millones hasta 2050.

Luis Caputo anunció la aprobación de Argentina LNG para ingresar al RIGI. (Foto: YPF)

Caputo presentó la iniciativa como “la mayor inversión de la historia argentina”. El proyecto apunta a desarrollar la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) a partir de los recursos de Vaca Muerta y requiere la construcción de infraestructura en Neuquén y Río Negro.