ANSES habilita cobros adicionales para AUH en diciembre: ¿Habrá aguinaldo?

Dichos complementos incluyen el pago retenido anual de la AUH, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Tarjeta Alimentar. Estas asignaciones se acreditan de manera automática o tras validación documentaria, según cada caso.
La función de estos pagos es reforzar ingresos familiares y garantizar acompañamiento nutricional y sanitario para menores, especialmente en contextos de alta demanda estacional.
Cuánto se cobra por AUH y beneficios asociados en diciembre
El valor bruto de AUH en noviembre es de $119.712,90, de los cuales la ANSES abona $95.770,32 mensuales y retiene $23.942,58 por hijo. Este último monto se libera una vez al año, tras acreditarse la Libreta AUH.
Montos referenciales:
Una familia con tres hijos puede superar los $180.000 acumulados entre asignación, retenido y alimentación.
Cómo cobrar el 20% retenido de AUH antes de fin de año
El 20% retenido se habilita tras presentar la Libreta AUH, que acredita controles médicos, vacunación y escolaridad. El proceso se realiza desde Mi ANSES.
Pasos:
-
Ingresar a Mi ANSES
-
Seleccionar Hijos > Libreta AUH
-
Verificar estados y descargar formulario si corresponde
-
Completar datos en centro de salud y establecimiento educativo
-
Cargar en sistema o presentar presencialmente
Quienes la presenten antes del cierre administrativo pueden liquidar el reintegro en diciembre o enero, según calendario.
Complemento Leche y Tarjeta Alimentar: quiénes acceden y montos
El Complemento Leche corresponde a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y beneficiarias de AUE. Su monto actual es $42.162 y se acredita con la prestación mensual.
La Tarjeta Alimentar se deposita junto con ANSES y está dirigida a familias con niños menores de 14 años o con discapacidad asignados a AUH, sin necesidad de trámite.
Montos:
Actualizaciones se realizan según política alimentaria vigente.
Cómo consultar pagos y extras desde Mi ANSES
La información sobre asignaciones, retenidos y complementos está disponible en el portal oficial.
Guía rápida:
-
Ingresar a www.anses.gob.ar
-
Entrar a Mi ANSES con CUIL y clave
-
Consultar Hijos > Mis Asignaciones
-
Verificar Libreta AUH y estado de liquidación
El sistema indica fechas, montos y próximos depósitos previstos por calendario oficial.