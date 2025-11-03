En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
IMPORTANTES BENEFICIOS

ANSES habilita cobros adicionales para AUH en diciembre: ¿Habrá aguinaldo?

La ANSES activará pagos clave para titulares de AUH en diciembre y crece la expectativa por un posible aguinaldo o refuerzo extra. Qué confirmó el organismo, quiénes acceden a beneficios acumulados y qué se debe presentar para no perder cobros.

La ANSES confirmó el esquema de pagos de AUH y extras para diciembre, en un cierre de año marcado por consultas sobre un posible aguinaldo. El organismo detalló los beneficios disponibles para titulares que cumplan requisitos de control escolar, salud y cargas documentales.

Leé también ALERTA de ANSES: cambió el calendario de pago, ¿cuándo se cobra?
ALERTA de ANSES: cambió el calendario de pago, ¿cuándo se cobra?

En este período, muchos hogares revisan si habrá refuerzos adicionales además de la actualización del haber mensual. Aunque el aguinaldo no está previsto dentro del régimen de asignaciones, sí se habilitan cobros acumulados y complementos alimentarios y de acompañamiento familiar.

Diciembre se convierte así en un mes relevante para titulares de AUH, ya que pueden acceder a montos superiores gracias al 20% retenido, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar, que juntas pueden superar los $180.000 por hijo, según situación familiar y prestaciones vigentes.

ANSES: qué pasa con el aguinaldo para AUH en diciembre

ANSES_embargo
ANSES habilita cobros adicionales para AUH en diciembre: ¿Habrá aguinaldo?

El aguinaldo es un beneficio destinado a trabajadores registrados, jubilados y pensionados, no aplicable a titulares de AUH, dado que la asignación no es un salario. No obstante, la ANSES mantiene pagos complementarios de fin de año que cumplen un rol similar como refuerzo económico.

Dichos complementos incluyen el pago retenido anual de la AUH, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Tarjeta Alimentar. Estas asignaciones se acreditan de manera automática o tras validación documentaria, según cada caso.

La función de estos pagos es reforzar ingresos familiares y garantizar acompañamiento nutricional y sanitario para menores, especialmente en contextos de alta demanda estacional.

Cuánto se cobra por AUH y beneficios asociados en diciembre

El valor bruto de AUH en noviembre es de $119.712,90, de los cuales la ANSES abona $95.770,32 mensuales y retiene $23.942,58 por hijo. Este último monto se libera una vez al año, tras acreditarse la Libreta AUH.

Montos referenciales:

  • Retención anual: $23.942,58 por hijo

  • Complemento Leche: $42.162

  • Tarjeta Alimentar:

    • $52.250 por un hijo

    • $81.936 por dos hijos

    • $108.062 por tres hijos o más

Una familia con tres hijos puede superar los $180.000 acumulados entre asignación, retenido y alimentación.

Cómo cobrar el 20% retenido de AUH antes de fin de año

El 20% retenido se habilita tras presentar la Libreta AUH, que acredita controles médicos, vacunación y escolaridad. El proceso se realiza desde Mi ANSES.

Pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES

  • Seleccionar Hijos > Libreta AUH

  • Verificar estados y descargar formulario si corresponde

  • Completar datos en centro de salud y establecimiento educativo

  • Cargar en sistema o presentar presencialmente

Quienes la presenten antes del cierre administrativo pueden liquidar el reintegro en diciembre o enero, según calendario.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar: quiénes acceden y montos

El Complemento Leche corresponde a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y beneficiarias de AUE. Su monto actual es $42.162 y se acredita con la prestación mensual.

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con ANSES y está dirigida a familias con niños menores de 14 años o con discapacidad asignados a AUH, sin necesidad de trámite.

Montos:

  • $52.250 un hijo

  • $81.936 dos hijos

  • $108.062 tres o más hijos

Actualizaciones se realizan según política alimentaria vigente.

Cómo consultar pagos y extras desde Mi ANSES

La información sobre asignaciones, retenidos y complementos está disponible en el portal oficial.

Guía rápida:

  • Ingresar a www.anses.gob.ar

  • Entrar a Mi ANSES con CUIL y clave

  • Consultar Hijos > Mis Asignaciones

  • Verificar Libreta AUH y estado de liquidación

El sistema indica fechas, montos y próximos depósitos previstos por calendario oficial.

Se habló de
ANSES AUH Diciembre Aguinaldo
