ANSES habilita cobros adicionales para AUH en diciembre: ¿Habrá aguinaldo?

Dichos complementos incluyen el pago retenido anual de la AUH, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Tarjeta Alimentar. Estas asignaciones se acreditan de manera automática o tras validación documentaria, según cada caso.

La función de estos pagos es reforzar ingresos familiares y garantizar acompañamiento nutricional y sanitario para menores, especialmente en contextos de alta demanda estacional.

Cuánto se cobra por AUH y beneficios asociados en diciembre

El valor bruto de AUH en noviembre es de $119.712,90, de los cuales la ANSES abona $95.770,32 mensuales y retiene $23.942,58 por hijo. Este último monto se libera una vez al año, tras acreditarse la Libreta AUH.

Montos referenciales:

Retención anual: $23.942,58 por hijo

Complemento Leche: $42.162

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo $81.936 por dos hijos $108.062 por tres hijos o más



Una familia con tres hijos puede superar los $180.000 acumulados entre asignación, retenido y alimentación.

Cómo cobrar el 20% retenido de AUH antes de fin de año

El 20% retenido se habilita tras presentar la Libreta AUH, que acredita controles médicos, vacunación y escolaridad. El proceso se realiza desde Mi ANSES.

Pasos:

Ingresar a Mi ANSES

Seleccionar Hijos > Libreta AUH

Verificar estados y descargar formulario si corresponde

Completar datos en centro de salud y establecimiento educativo

Cargar en sistema o presentar presencialmente

Quienes la presenten antes del cierre administrativo pueden liquidar el reintegro en diciembre o enero, según calendario.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar: quiénes acceden y montos

El Complemento Leche corresponde a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y beneficiarias de AUE. Su monto actual es $42.162 y se acredita con la prestación mensual.

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con ANSES y está dirigida a familias con niños menores de 14 años o con discapacidad asignados a AUH, sin necesidad de trámite.

Montos:

$52.250 un hijo

$81.936 dos hijos

$108.062 tres o más hijos

Actualizaciones se realizan según política alimentaria vigente.

Cómo consultar pagos y extras desde Mi ANSES

La información sobre asignaciones, retenidos y complementos está disponible en el portal oficial.

Guía rápida:

Ingresar a www.anses.gob.ar

Entrar a Mi ANSES con CUIL y clave

Consultar Hijos > Mis Asignaciones

Verificar Libreta AUH y estado de liquidación

El sistema indica fechas, montos y próximos depósitos previstos por calendario oficial.