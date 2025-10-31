En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Milei define los cambios de Gabinete en medio de rumores y siguen las dudas sobre quién será el nexo con los gobernadores

En la Casa Rosada siguen los rumores de un reemplazo de Guillermo Francos por Adorni y Catalán por Santiago Caputo que pide un superministerio. Los nombres en danza

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei define quienes serán los interlocutores en las negociaciones con gobernadores de la oposición

Javier Milei define quienes serán los interlocutores en las negociaciones con gobernadores de la oposición, en medio de una dura interna por la jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. La definición podría darse este fin de semana. Foto: Casa Rosada 

Manuel Adorni por Guillermo Francos. Santiago Caputo por Lisandro Catalán: ese es el rumor que pica en punta por estas horas en la Casa Rosada cuando se pregunta por los cambios de Gabinete que Milei va a definir en las próximas horas.

Leé también La trastienda de la reunión con los gobernadores: del cambio de tono de Milei a un apoyo para las reformas
Javier Milei y los 20 gobernadores que le van a garantizar gobernabilidad para las reformas pendientes. Foto: Casa Rosada

El asesor presidencial, Santiago Caputo, le pediría a Milei la creación de un superministerio que incluya áreas claves para controlar la relación con las provincias, las obras públicas, el transporte, la justicia y las privatizaciones. Ante estos insistentes rumores, Francos le habría pedido a Milei una reunión para que defina quién va a ser el interlocutor con las provincias. El malestar es evidente.

La expectativa en Casa Rosada es que Milei defina los cambios en las próximas horas o durante el fin de semana, antes de partir a su nuevo viaje a Estados Unidos el 4 y 5 de noviembre.

Balance de la cumbre con gobernadores

Milei Gobernadores

En la Casa Rosada quedaron conformes y calificaron como un éxito la cumbre de Milei con 20 gobernadores y autoridades provinciales.

Destacaron que este viernes todos los mandatarios que asistieron salieron a anunciar su respaldo a las reformas laboral, fiscal y tributaria, penal y al presupuesto 2026, en una catarata de mensajes casi sincronizados en las redes sociales como X, con las fotos del encuentro.

Pero también admitieron que los gobernadores llevaron sus reclamos para que Nación rediscuta la coparticipación, las obras públicas paralizadas y medidas de promoción de producción y mejoras en las economías regionales.

Lo que no queda claro -y Milei deberá definir de forma inminente- es quién o quienes continuarán de ahora en más las negociaciones de la letra chica con los gobernadores. Esto es imprescindible para que la cumbre convocada por Francos y Catalán, no quede nuevamente en la nada.

Hoy hay tres opciones:

  • Que la relación la manejen Francos y Catalán, como hasta ahora. Esto tiene el respaldo de Karina Milei.
  • Que el tema pase a la órbita de Santiago Caputo, que podría asumir en un superministerio.
  • Que asuma Manuel Adonri como jefe de Gabinete pero con funciones acotadas.

En esta última hipótesis hay dudas sobre el futuro de Francos, quien hubiera aceptado retirarse por la puerta de la Cancillería. Pero en ese cargo Milei optó por un especialista en finanzas, como le pidió Estados Unidos, y por eso el cargo recayó en Pablo Quirno, hombre del equipo de Luis Toto Caputo.

Milei y la agenda de la cumbre con Mauricio Macri

mauricio-macri-acto-cierre

Con Macri no va a hablar de los cambios de gabinete, sino de como va a funcionar la alianza parlamentaria y el trabajo en conjunto entre LLA y el PRO, para sacar las leyes que necesita el gobierno libertario.

Aunque en principio se había hablado de un almuerzo este viernes en la residencia de Olivos, finalmente fuentes oficiales confirmaron a A24.com que Milei recibirá al expresidente y líder del PRO con una cena a la que podría sumarse Karina Milei.

Comerán el menú que le gusta al expresidente: milanesas con ensalada o puré, agua mineral y queso con dulce de batata. “Milei no tiene apuro en anunciar los cambios de gabinete y no va a hablar de eso con Macri”, aseguran en la Casa Rosada a A24.com, donde destacan que la agenda pasará por ver los mecanismos para coordinar el trabajo de la alianza parlamentaria en los temas que necesita Milei aprobar en el Congreso.

En ese clima, el rol del PRO será mantener independencia de LLA, pero apoyando las reformas que pide el gobierno, desde un posible interbloque en las cámaras de diputados y senadores.

Algo de eso dejó entrever Macri el jueves cuando, en declaraciones públicas, anunció que el PRO se presentará en las elecciones presidenciales de 2027 con candidato propio, en alusión a la pelea por la sucesión presidencial de Milei cuando termine su primer mandato.

Milei y los cambios de Gabinete

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo, la mesa chica del gabinete de Javier Milei..jpeg

La cumbre entre Milei y Macri se produce mientras en la Casa Rosada reina el clima de hermetismo total por los cambios de gabinete que madura el presidente.

Mientras desde un sector de la Presidencia aseguran que Milei no tiene apuro en anunciar, desde otro sector de la Casa Rosada advierten que el presidente tiene que definir ya los cambios.

Independientemente de esos anuncios, están buscando entre periodistas acreditados cercanos a la ideología libertaria, al reemplazante de Javier Lanari en la Subsecretaría de Prensa y comunicación, ya que el segundo de Adorni quedará a cargo de toda la estructura de medios, pero dejará de tener contacto directo con la prensa, según dejaron trascender este viernes.

En la misma línea, fuentes de Balcarce 50 no descartan que Adorni asuma como jefe de Gabinete si se lo pide Karina Milei en el marco de una redistribución del poder político, como una forma de equilibrar el poder que asumiría Santiago Caputo, si es que Milei opta por esa opción y acepta la salida de Francos.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Javier Milei Cambios en el Gabinete Guillermo Francos Santiago Caputo Manuel Adorni
Notas relacionadas
Exclusivo en A24: Milei confió que hay "consenso absoluto" con los gobernadores para la reforma laboral
Tras la reunión en la Casa Rosada, el Gobierno confirmó cuáles serán las reformas que piensa implementar a través del Congreso
¿Qué espera Milei de la reunión con los gobernadores y del encuentro de este viernes con Macri?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar