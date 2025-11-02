River perdió con Gimnasia Esgrima La Plata en el Monumental

La visita encontró su premio a los 27 minutos del complemento, cuando el árbitro sancionó penal por una mano de Leandro González Pírez dentro del área. Luis Marcelo Torres se hizo cargo del disparo y, con un remate potente al medio, puso el 1-0 para el equipo platense.

A partir de allí, River buscó con más empuje que claridad. Facundo Colidio y Barco intentaron romper líneas, pero el arquero Nelson Insfrán fue la gran figura del encuentro: tapó tres pelotas claves y, sobre el final, atajó el penal a Miguel Borja, evitando el empate en tiempo de descuento.

El pitazo final desató una fuerte reprobación del público millonario, que despidió al equipo con silbidos y cánticos de protesta, especialmente dirigidos a los jugadores y al cuerpo técnico.

Un golpe duro en lo anímico y en la tabla

Con esta derrota, River sumó su segunda caída consecutiva como local y solo ganó uno de los últimos cinco partidos, una racha que encendió las alarmas en Núñez.

El Millonario quedó en la sexta posición de la Zona B, con 19 puntos, y ahora depende de otros resultados para clasificar directamente a la próxima Libertadores.

En tanto, Gimnasia logró un triunfo histórico: no ganaba en el Monumental desde hacía 20 años. Además, los tres puntos le permiten tomar aire en su lucha por mantener la categoría y acercarse a los puestos de playoffs, donde ahora quedó a solo una unidad de Talleres, el último en la zona de clasificación.

Lo que viene: Superclásico caliente

El próximo desafío de River no será uno más. El domingo, desde las 16:00, visitará a Boca Juniors en La Bombonera, en un Superclásico cargado de tensión: los dirigidos por Gallardo buscarán recuperarse ante un rival que llega en alza tras vencer a Estudiantes y alcanzar la cima de su zona.

Por su parte, Gimnasia recibirá a Vélez el lunes 10 de noviembre desde las 17:00, con la ilusión renovada y el envión anímico de haber dado un golpe en el estadio más difícil del país.