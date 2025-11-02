River perdió con Gimnasia Esgrima La Plata en el Monumental

River Plate atraviesa un momento crítico. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a perder como local, esta vez 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, y comprometió seriamente su clasificación a la próxima Copa Libertadores.
El Millonario cayó 1-0 ante el Lobo con gol de Luis Marcelo Torres y fue silbado por su gente. Miguel Borja erró un penal en el final.
El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputó en un Monumental repleto, pero la fiesta se apagó rápido: el único gol del partido fue convertido por Luis Marcelo Torres, de penal, a los 27 minutos del segundo tiempo.
Con este resultado, River quedó sexto en la Zona B, en puestos de repechaje, y a cuatro puntos de Boca, su próximo rival en el Superclásico del domingo en La Bombonera.
El primer tiempo fue cerrado y con pocas situaciones claras. River tuvo la iniciativa, pero se topó con un sólido bloque defensivo de Gimnasia, que apostó a la presión y la contra.
La visita encontró su premio a los 27 minutos del complemento, cuando el árbitro sancionó penal por una mano de Leandro González Pírez dentro del área. Luis Marcelo Torres se hizo cargo del disparo y, con un remate potente al medio, puso el 1-0 para el equipo platense.
A partir de allí, River buscó con más empuje que claridad. Facundo Colidio y Barco intentaron romper líneas, pero el arquero Nelson Insfrán fue la gran figura del encuentro: tapó tres pelotas claves y, sobre el final, atajó el penal a Miguel Borja, evitando el empate en tiempo de descuento.
El pitazo final desató una fuerte reprobación del público millonario, que despidió al equipo con silbidos y cánticos de protesta, especialmente dirigidos a los jugadores y al cuerpo técnico.
Con esta derrota, River sumó su segunda caída consecutiva como local y solo ganó uno de los últimos cinco partidos, una racha que encendió las alarmas en Núñez.
El Millonario quedó en la sexta posición de la Zona B, con 19 puntos, y ahora depende de otros resultados para clasificar directamente a la próxima Libertadores.
En tanto, Gimnasia logró un triunfo histórico: no ganaba en el Monumental desde hacía 20 años. Además, los tres puntos le permiten tomar aire en su lucha por mantener la categoría y acercarse a los puestos de playoffs, donde ahora quedó a solo una unidad de Talleres, el último en la zona de clasificación.
El próximo desafío de River no será uno más. El domingo, desde las 16:00, visitará a Boca Juniors en La Bombonera, en un Superclásico cargado de tensión: los dirigidos por Gallardo buscarán recuperarse ante un rival que llega en alza tras vencer a Estudiantes y alcanzar la cima de su zona.
Por su parte, Gimnasia recibirá a Vélez el lunes 10 de noviembre desde las 17:00, con la ilusión renovada y el envión anímico de haber dado un golpe en el estadio más difícil del país.