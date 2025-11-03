Wanda Nara descolocó a Luck Ra en MasterChef Celebrity con una pregunta íntima sobre La Joaqui

La charla siguió con más presión por parte de la conductora. “Andá a saber qué puede pasar. ¿El casamiento para vos va o no va?”, le consultó el cantante. “Para mí va, es relindo, es como celebrar el amor. Estás temblando”, le respondió la rubia.

Luck Ra, fiel a su estilo, respondió con humor: “Sí, yo hice el tema de Turf: ‘No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal’”. “Con esta declaración me voy, lo voy a seguir intentando”, cerró Wanda, entre risas.

Ya más relajado, Luck Ra volvió a referirse al momento en su entrevista: “Pero no me lo podés preguntar mientras estoy en la cocina porque te voy a responder cualquier cosa”.

¿Qué dijo La Joaqui sobre su marcada distancia con la China Suárez?

Durante mucho tiempo, La Joaqui y la China Suárez compartieron una amistad muy cercana, pero con el paso de los meses ese vínculo se fue diluyendo y cada una siguió su propio rumbo.

En el mundo del espectáculo se especuló bastante sobre las razones detrás del alejamiento entre la cantante y la actriz, y surgieron múltiples versiones que intentaron explicar qué pasó entre ellas.

En ese marco, La Joaqui habló con LAM (América TV) a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), y se refirió por primera vez al distanciamiento con la China Suárez, en medio de rumores que indicaban que la relación había terminado mal.

“No pasó nada con la China, cuando vos te conocés, van cambiando de gustos. A vos te gusta el paddle y a mí me gusta el golf, y tal vez nuestros momentos los compartíamos en paddle y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”, precisó la artista musical.

Además, aclaró que no hubo ninguna pelea ni conflicto puntual, sino que la separación fue algo natural: “No rompió ningún código (la China), solo cada una fluyó para su lado y sus lugares pero está la mejor”.

Consultada sobre la posibilidad de colaborar musicalmente con Suárez, fue directa: “¿En qué momento? Ahora estoy con MasterChef”. Y al ser preguntada por Mauro Icardi, actual pareja de la actriz, respondió con sinceridad: “La verdad que no lo conozco a él y no veo las cosas de los demás”.

El periodista Santiago Riva Roy le comentó que no la imagina distanciada de Lali Espósito como ocurrió con la China, y en ese momento La Joaqui se mostró muy afectuosa con su colega, que atraviesa un gran presente profesional.

“Lali es lo más, es un mujerón que siempre está tratando de contribuir para que otras artistas se sientan realizadas, que es algo lindo sentir compañerismo y no competencia, en un mundo que quiere que las mujeres nos odiemos. Pero me llevo bien con todas, sé que es aburrido”, indicó La Joaqui.