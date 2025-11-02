Una participante se ausentó en MasterChef Celebrity: quién la reemplazó y por qué generó sorpresa

La conductora también indagó sobre las indicaciones que le dejó La Joaqui antes de partir. “Pero Joaqui es medio fuerte, tiene carácter. ¿No te dijo así que bochas ni aparejas por casa?”, lanzó. “Solo me dijo: ‘No pierdas esto, hijo de mil’”, contó el cantante, fiel al estilo frontal de su pareja.

Por qué La Joaqui rompió en llanto en MasterChef Celebrity

Hace dos semanas en MasterChef Celebrity (Telefe), los concursantes se enfrentaron a un reto cargado de recuerdos: preparar una receta que los conectara con sus días de escuela. La Joaqui, una de las participantes más queridas del ciclo, protagonizó un momento de gran sensibilidad al presentar su plato ante el jurado.

La emoción se desató cuando la cantante se acercó con su propuesta: pollo en salsa, acompañado por vegetales y una porción de arroz. Al recibir el cálido reconocimiento de sus compañeros, no pudo evitar quebrarse. “Me emociona que me aplaudan así”, dijo entre lágrimas, antes de escuchar la devolución de los chefs.

Visiblemente afectada, confesó su inseguridad en la cocina: “La estoy pasando muy mal, soy fatal en la cocina”. Donato de Santis, con su habitual tono de apoyo, le respondió: “Un poquito más de confianza porque si arrancás así, diciéndote que estás mal, vas a hacer mal”.

El chef quiso saber qué expectativas tenía en el certamen: “A ver, ¿qué es lo que te gustaría hacer en este programa?”. La Joaqui, aún conmovida, respondió sin dudar: “Quiero ganar y empecé fatal”.

Donato buscó levantarle el ánimo con una reflexión: “Esto es un primer paso, ¿no? Autoconvencerte y después empezar a aplicar esta determinación. En la vida la determinación es todo”.

Wanda Nara, conductora del programa, también quiso acompañarla con palabras de aliento: “Joaqui, vos sos ya una ganadora de esta vida. O sea, tenés todo para ganar este programa y lo que te propongas, porque ya ganaste”.

Ya más calmada, la artista explicó el origen de su receta: “Ya estoy mejor, estaba muy nerviosa”, dijo, y agregó: “Es del colegio. Yo iba al colegio en Guanacaste, provincia de Costa Rica. Viví ahí hasta los 15 años”. “Vamos a probar”, le dijo Donato.

Más adelante, Germán Martitegui le pidió que probara su propia preparación. “A mí me encanta”, expresó ella. “¿Y entonces?”, retrucó el chef, buscando que confiara en su talento.

En la entrevista posterior, La Joaqui reflexionó sobre su nivel de exigencia personal: “Siento que a veces soy más cruel conmigo de lo que debería”.

Martitegui cerró con un mensaje esperanzador: “Yo me quedo con que lo probaste y te gustó. O sea, recordá todo lo que dijiste, todo lo que lloraste y después lo que te pasó cuando lo probaste y conectate con eso en la próxima”.