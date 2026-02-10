En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Casa Rosada
Casa Rosada

Adorni reunió a la mesa política del Gobierno para definir el texto final de la reforma laboral

El jefe de Gabinete y Karina Milei convocaron a los negociadores del oficialismo para darle las últimas puntadas al proyecto. Bullrich dice que están los votos para que el Senado le dé media sanción este miércoles.

Adorni reunió en casa Rosada a la mesa política para definir el texto final de la reforma laboral (Foto: Presidencia).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó este martes a la mesa política del gabinete en la Casa Rosada para terminar de definir los cambios que aceptará el Gobierno en el texto final de la ley de reforma laboral al que el oficialismo, con bloques aliados, intentará darle media sanción este miércoles en la sesión extraordinaria del Senado.

Leé también "Es un hito histórico para nuestro país": el Gobierno presentó los detalles del acuerdo con Estados Unidos
Adorni remarcó el esfuerzo del Gobierno de Javier Milei para alcanzar el acuerdo comercial con Estados Unidos. (Foto: prensa Casa Rosada) 

Según anticipó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, LLA aceptó muchos cambios al proyecto original. Con esas concesiones a gobernadores y bloques aliados, y según trascendió, también habría algunos cambios promovidos por la CGT, consiguió el apoyo para que el miércoles sea votado.

Pero en la Casa Rosada mantenían bajo 7 llaves el texto final del proyecto evitaron anticipar los detalles antes de la sesión.

En caso de obtener la media sanción, la reforma laboral deberá ser tratada en otra sesión extraordinaria el 25 de febrero en la Cámara de Diputados para convertirse en ley, como pretende el presidente Javier Milei.

En tanto, ante la convocatoria de una marcha encabezada por la CGT y fuerzas políticas y sociales, el Gobierno confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes con el objetivo de garantizar el funcionamiento del Congreso.

La mesa política de Milei definía el texto final de la reforma laboral

Adorni reunió a partir de las 10 de este martes en la Casa Rosada a los integrantes del círculo más cercano al presidente Milei, encargados de negociar y tomar las decisiones más importantes del Gobierno.

Del encuentro que se extendió por casi 2 horas, participaron además de Adorni, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt..

En relación con el proyecto de la reforma laboral, en Casa Rosada evitaron precisar los detalles del articulado en los que se muestran dispuestos a ceder, pero una importante fuente que forma parte de las negociaciones, confirmó a A24.com que "va a haber muchos cambios".

Antes de ingresar este martes a la Casa Rosada, Bullrich se mostró segura de conseguir quorum y los votos para sancionar el proyecto.

"Hicimos una construcción colectiva con todos los senadores. Tenemos una buena cantidad de votos para la modernización laboral. El miércoles sesionamos", afirmó la exministra de Seguridad.

Por su parte, Santilli en declaraciones radiales, defendió la iniciativa del Gobierno nacional, remarcó los cambios clave y apuntó contra la CGT y a la oposición. Según dijo, sostienen "un sistema que frena la generación de empleo formal".

Luis Caputo, en cambio, era uno de los más duros al momento de cuestionar a los gobernadores que rechazan el artículo que reduce el impuesto a las Ganancias a las empresas. "Algunos gobernadores se oponen al capítulo 6 de la Ley de Modernización laboral porque no quieren bajar el impuesto a las ganancias", acusó.

Este impuesto es coparticipable y, según advierten los mandatarios, las provincias perderían de recaudar unos 2 billones de pesos anuales, lo que desfinanciaría las administraciones provinciales. Ese es uno de los principales cambios que debe decidir este martes la mesa política del Gobierno: si acepta eliminar este punto o lo sostiene a pesar de las objeciones.

