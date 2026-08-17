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El profundo mensaje de Georgina Barbarossa a Moria Casán tras años enfrentadas

Georgina Barbarossa le dedicó un posteo a Moria Casán, donde deja en claro que las diferencias quedaron en el pasado.

17 ago 2026, 15:24
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Georgina Barbarossa compartió una historia de Instagram para saludar a Moria Casán en el día de su cumpleaños, acompañada de una foto actual de ambas juntas y de una imagen de archivo de sus años de compañeras en la televisión. En el posteo, Barbarossa escribió: "Feliz cumple @moria_laone! Qué lindo ahora sí poder celebrar juntas en este año tan importante por la inmortalidad", en referencia a que después de muchos años distanciadas, ambas se reconciliaron recientemente en una entrega de los Martín Fierro.

La conductora aprovechó además el mensaje para sumarse a la ola de recomendaciones por el estreno de la serie de Netflix inspirada en la vida de Moria: "Espectacular la serie por favor!, véanla", escribió, remarcando el entusiasmo del ambiente artístico por la producción que repasa la trayectoria de la diva. Cerró el saludo con una frase cargada de cariño: "Feliz feliz en tu día y a celebrar como vos sabés hacer".

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El gesto de Barbarossa cobra un valor especial teniendo en cuenta el vínculo que las unió: tras años de distancia, ambas retomaron el contacto en los últimos tiempos, y este saludo confirma que la reconciliación sigue firme en medio del furor por el estreno de la serie biográfica que tiene a Moria Casán como protagonista de la conversación mediática.

¿Cuál fue el motivo detrás del quiebre en la relación de Moria y Georgina Barbarossa?

Georgina Barbarossa y Moria Casán, ya reconciliadas tras los Premios Martín Fierro 2026, salieron al aire desde sus programas para sincerarse sobre los motivos de su histórica pelea de más de 20 años: Moria le reprochó a Georgina haber invitado a su ex Luis Vadalá con su nueva pareja a su living y una pregunta que consideró desafortunada sobre la tapa de revista en la que posó desnuda junto a su hija Sofía Gala, mientras que Georgina se defendió asegurando que nunca quiso agredir a la "Chini"; pero el verdadero quiebre, según reveló Barbarossa, fue que Moria habría insinuado —incluso con un gesto— que Roberto "Vasco" Lecuna consumía drogas, tanto en vida como después de su muerte, algo que a Georgina le dolió profundamente ya que ella sabía que su expareja luchaba contra el alcoholismo y sentía que la prensa ya lo había estigmatizado injustamente tras su asesinato; Moria, por su parte, negó haber hecho ese comentario y dijo no recordar el gesto que Georgina le atribuye.

     

 

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