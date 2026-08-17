El profundo mensaje de Georgina Barbarossa a Moria Casán tras años enfrentadas

¿Cuál fue el motivo detrás del quiebre en la relación de Moria y Georgina Barbarossa?

Georgina Barbarossa y Moria Casán, ya reconciliadas tras los Premios Martín Fierro 2026, salieron al aire desde sus programas para sincerarse sobre los motivos de su histórica pelea de más de 20 años: Moria le reprochó a Georgina haber invitado a su ex Luis Vadalá con su nueva pareja a su living y una pregunta que consideró desafortunada sobre la tapa de revista en la que posó desnuda junto a su hija Sofía Gala, mientras que Georgina se defendió asegurando que nunca quiso agredir a la "Chini"; pero el verdadero quiebre, según reveló Barbarossa, fue que Moria habría insinuado —incluso con un gesto— que Roberto "Vasco" Lecuna consumía drogas, tanto en vida como después de su muerte, algo que a Georgina le dolió profundamente ya que ella sabía que su expareja luchaba contra el alcoholismo y sentía que la prensa ya lo había estigmatizado injustamente tras su asesinato; Moria, por su parte, negó haber hecho ese comentario y dijo no recordar el gesto que Georgina le atribuye.