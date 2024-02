Ahora la Casa Rosada confirma que Milei analiza sacar reforma jubilatoria por decreto si no avanza en el Congreso

Sin embargo, esa reforma está atada, admitieron las fuentes, a que el Congreso acepte debatirlo y de no lograrlo, el Poder Ejecutivo "se verá obligado a hacerlo en el mediano plazo por decreto".

"Se está estudiando, pero no es algo que se va a implementar en el corto plazo. Es un tema que preferiríamos no hacerlo por decreto, pero si no lo aprueba el Congreso va a llegar un momento en que la caída del poder adquisitivo de los jubilados va a ser tan escandaloso que vamos a estar forzados a hacerlo", dijo a este portal una fuente que habla diariamente con Milei.

En relación con el discurso que Milei va a pronunciar este viernes 1 de marzo a la noche para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el vocero presidencial evitó anticipar un posible anuncio sobre la fórmula de movilidad jubilatoria que está pensando el Gobierno, pero dejó abierta esa posibilidad.

adorni.jpeg El Gobierno desestimó que haya un "efecto contagio" de cuasimonedas en las provincias (Foto: captura de YouTube Casa Rosada).

"No lo sé porque el discurso todavía no está escrito, no sean ansiosos, mañana a la noche tendrá la respuesta a esa pregunta", enfatizó Adorni ante los periodistas acreditados en Casa Rosada.

El vocero confirmó que respecto al ajuste por inflación, "siempre insistimos en que el jubilado no pierda frente a la inflación" y recordó que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para derogar la actual fórmula y crear una nueva en la ley ómnibus, pero la oposición la rechazó.

"Si, la idea es reformar esta fórmula jubilatoria, no puedo hablar de tiempo, no se pudo realizar por la ley ómnibus, seguiremos intentando de que mientras tanto, los jubilados no sigan perdiendo como todo lo que ya ha perdido, en términos reales entre 15 y 40 %" del poder adquisitivo dijo.

Adorni agregó que "al jubilado ya se los ha devastado lo suficiente" y el objetivo del Gobierno es "terminar con esa lógica y empezar a prestarle atención a millones de personas que han aportado toda su vida y que la política ha estafado uno por uno".

"Sí, vamos a bregar por una fórmula que proteja a los jubilados de la inflación, esa fórmula hay que debatirla, la idea es no seguir estafando a los jubilados y darle un corte al manoseo que el jubilado no este a merced del funcionario de turno" y que "no siga dependiendo de que un funcionario firme un bono jubilatorio", enfatizó.

¿Por qué Milei piensa en sacar de la masa de jubilados a los que accedieron por moratoria?

Javier Milei en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Foto Presidencia redes..jpg

Aunque evitan hablar de pasar a los jubilados por moratoria a un sistema de "planes sociales", ante la consulta sobre si en ese proyecto analiza sacar del sistema previsional a los jubilados por moratoria del regimen de jubilaciones, en el Gobierno sostienen que "es un tema que se está estudiando, porque es inconcebible que la gente que no aportó tenga los mismos derechos que los que aportaron".

En el entorno de Milei señalan que en esa situación "son poco más del 90% de los que cobran la mínima, los que no aportaron".

"Se los va a pasar a un régimen diferenciado similar a un subsidio o algo de esas características", agregaron a A24.com.

El financiamiento "no saldrá de ANSES, se financiará con los fondos del Tesoro como subsidios".

Consultado en la conferencia de prensa este jueves en Casa Rosada, lejos de desmentirlo este jueves, Adorni aclaró que "respecto a los que ingresaron por moratorias, esa decisión no es así" porque aclaró, "todavía no se ha tomado esa determinación".