Alberto calificó como "correcta" la relación con EE.UU. pero admitió "diferencias" por Venezuela

Alberto Fernnández en videoconferencia con miembros del Comité Judío Internacional a horas de cumplirse 26 años del atentado a la AMIA (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández calificó como "correcta" la relación bilateral entre Argentina y los Estados Unidos, aunque admitió tener "diferencias en cómo resolver la cuestión de Venezuela".

En una entrevista con la directora del Instituto del Comité Judío Internacional para América Latina (AJC), Dina Siegel Vann, en el marco de la conmemoración por los 26 años del atentado a la AMIA, el presidente respondió preguntas sobre las relaciones bilaterales con EEUU e Israel y la polémica sobre Venezuela.

"Argentina y Estados Unidos tienen una relación correcta, somos dos países que siempre estuvieron relacionados y vinculados y aspiro a que esa buena relación siga existiendo", respondió Fernández y agregó: "Aun así no pensamos siempre igual".

"Argentina y EE.UU. debemos aprender a convivir respetándonos en las diferencias. Las diferencias aparecen también cuando aparece el tema Venezuela. Ahí debemos ser cuidadosos", señaló el presidente argentino.

En ese marco, Fernández dijo que con Estados Unidos "compartimos la idea de que en Venezuela la convivencia democrática se ha visto alterada, si hemos visto emigrar a miles de ciudadanos es porque hay un problema de convivencia". Pero aclaró: "¿Dónde tenemos la diferencia? En cómo resolverlo".

"Tengo la impresión de que la solución que propicia el gobierno de EE.UU. no es el mejor camino. Me ha dado la impresión que máxime en tiempos de pandemia hacer un bloqueo económico no es la mejor solución, porque más allá del gobierno, hay ciudadanos que lo sufren", dijo Fernández y recordó que ese fue el mismo planteo que presentó ante el G-20 cuando rechazó "el bloqueo económico a cualquier país".

"No estoy dispuesto a imponer a Venezuela una solución porque es un pueblo libre. Está claro que hay un problema pero la solución no es ni la fuerza, ni el aislamiento económico. Estamos de acuerdo con México en ayudar a que los dos sectores en pugna en Venezuela se sienten en una mesa a encontrar una solución. Para eso pueden contar plenamente conmigo", insistió Fernández.

La relación con Israel

En tanto, Fernández dijo que la relación con Israel "es muy buena" y que ambos países "Israel y Argentina están obligados a llevarse bien" por la histórica relación entre ambas comunidades, tras destacar que la comunidad judía en Argentina es una de las mayores en el mundo.

Resaltó además que con el primer ministro Benjamín "Netanyahu gracias a dios tenemos muy buena relación, él ha apoyado nuestra negociación con el FMI" y remarcó que con el jefe del estado israelí "hablamos sobre cómo resolver los desequilibrios de tasas en lo comercial con el Mercosur. Tenemos muy buenas perspectivas comerciales con Israel", añadió Fernández.

Alberto y el caso AMIA

“El terrorismo no tiene lugar para convivir en un sistema democrático y debe ser perseguido y castigado”. Con esa frase, el presidente Alberto Fernández ratificó un día antes del 26° aniversario del atentado contra la AMIA, la postura del Gobierno argentino de colaborar con la justicia para "conocer la verdad" del ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, y la declaración de la organización Hezbollah en el registro nacional de "organizaciones terroristas".

Además Fernández reclamó al Estado de Irán que permita la extradición de los acusados de esa nacionalidad para que declaren ante la justicia argentina:

“Tenemos la dificultad de que la justicia argentina se encontró con que el gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los acusados”, dijo y subrayó que “la comunidad internacional no puede convivir con el terrorismo porque eso altera la convivencia democrática y se lleva víctimas inocentes”.

Defendió en ese marco, "la postura de los gobiernos anteriores de Néstor y de Cristina Kirchner" de quien dijo, tuvo por objetivo cuando impulsó el cuestionado pacto con Irán "que ese Gobierno permita la declaración de los responsables" ante la Justicia argentina.