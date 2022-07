Según confirmaron fuentes del albertismo y cercanos a la vicepresidenta a A24.com los tres máximos líderes de la coalición de gobierno se volvieron a encontrar en una cena este miércoles en la residencia presidencial para evaluar los pasos a seguir, entre los que podrían definir más cambios de gabinete en los próximos días o semanas, dependiendo de la evolución de la crisis cambiaria y financiera que atraviesa el país.

Cerca de Alberto Fernández admitieron a A24.com que la decisión de cambiar solo de ministro de Economía tras la salida intempestiva de Martín Guzmán, "dejó gusto a poco", por lo que no descartan más cambios en un futuro cercano. Sin embargo, mantuvieron en estricto hermetismo posibles nombres y enroques en el gabinete.

La nueva reunión entre Alberto, Cristina y Massa se realizó en un marco de estricto hermetismo, al punto que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti negó tener conocimiento de la misma en la conferencia de prensa de este jueves ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, que una hora después, ante la filtración en los medios de comunicación, el propio Senado nacional terminó confirmando el encuentro:

"No me consta que haya existido esa reunión, en todo caso el presidente y la vicepresidenta pueden reunirse las veces que quieran y pueden tener conversaciones confidenciales si hay algo que informar sobre alguna de ellas entiendo que me lo harán saber y yo se los haré saber a ustedes", respondió Cerruti sobre la reunión de anoche en Olivos.

Más tarde, en la cuenta de Twitter de la Dirección Comunicación de la Presidencia del Senado, indicó que "en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia" publicada por un conocido portal en la que se informaba que habían acordado el nuevo cepo al dólar turista.

La hermética agenda de Alberto Fernández y posibles cambios de gabinete

El presidente Alberto Fernández dedicó sus dos últimas jornadas a hacer recorridas por barrios del conurbano bonaerense para anunciar obras de pavimentación o la inauguración de jardines de infantes, pero lejos de los discursos públicos y la prensa. Los rumores sobre nuevos cambios de gabinete se hicieron sentir nuevamente en la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, suspendió este miércoles la reunión de gabinete quincenal que correspondía para este miércoles a la mañana y la pasó "para la semana que viene", sin formular mayores detalles sobre los motivos de la suspensión.

Manzur continuó con su agenda de encuentros con intendentes del interior, mientras el presidente Alberto Fernández, recibió el miércoles en la residencia de Olivos, al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en otra actividad fuera de la agenda oficial difundida por la Casa Rosada. Por la tarde, intentó contener la interna con los movimientos sociales.

Desde el Gobierno nacional prefirieron dejar la difusión del encuentro con Capitanich en manos del propio gobernador, un reconocido y eventual candidato kirchnerista para ocupar algún cargo (se lo mencionaba antes de la crisis como jefe de gabinete o ministro de Economía) o para integrar una eventual fórmula presidencial con aval del cristinismo para 2023.

En eso enmarcan el "mensaje de unidad" que difundió el gobernador de Chaco este miércoles a través de su cuenta oficial en la red social Twitter:

Analizamos las fortalezas y las oportunidades que tiene la economía argentina. Dialogamos sobre las medidas necesarias que debemos aplicar para promover el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación, la dinamización del empleo y la recuperación sostenida del salario.

"Unidad política, reducción de la inflación y crecimiento económico sostenido para garantizar más empleos y mejores salarios constituyen nuestros principales desafíos", dijo Capitanich en un hilo de mensajes en Twitter.

En el medio Aníbal Fernández salió a apoyar la reelección de Alberto Fernández para 2023, en lo que se interpretó en otro mensaje codificado en la interna oficialista.

Aunque nadie se anima descartarlo dado la vorágine de la crisis económica, en las últimas horas no se volvió a hablar del eventual desembarco de Massa en el Gabinete nacional, pero sí de fortalecer la unidad con "nuevos cambios en distintos ministerios y secretarías para darle mayor volumen político" e imagen de unidad a la coalición de gobierno. Todo un gesto.