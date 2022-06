Pese a las versiones y las desmentidas sobre la realización del acto, el jefe del Sindicato de Sanidad se puso al hombro la tarea incluso después de haber mantenido la semana pasada una reunión en el Senado con la propia Cristina. Se sabe que el gremialista no se lleva bien con el kirchnerismo, especialmente con La Cámpora.

Sin embargo, a última hora del martes aún no se sabía se el acto se iba a realizar o no. Algunos líderes sindicales se molestaron porque la convocatoria les llegó a través de Presidencia y porque no se había discutido en la mesa chica de la CGT. Otros tenían compromisos previos que ahora no pueden cancelar. Por ejemplo, Pablo Moyano no estará en Buenos Aires.

Pero el Gobierno seguirá intentando reflotar el acto. Alberto sabe que la CGT es su último salvavidas después de que los gobernadores le bajaron el pulgar y que los intendentes del conurbano cerraron con Cristina.

Alberto-CGT2.jpeg Alberto recibe la campera de Saúl Ubaldini. (Foto: archivo)

Los Gordos e independientes de la CGT miran con desconfianza a Máximo Kirchner a partir del batacazo que desbancó de la conducción de la UOM al histórico Antonio Caló para ubicar ahí a Abel Furlán, un sindicalista cercano al camporismo. Los gremialistas tradicionales temen un avance del kirchnerismo sobre la estructura de la central obrera.

Daer buscaba por eso equilibrar la balanza con un acto oficial de la CGT consagrado enteramente a Alberto. Serían invitados gobernadores, la cúpula del PJ, intendentes y organizaciones sociales, a las que se buscará darles un espaldarazo después de las críticas de Cristina. No queda claro que esas presencias estén garantizadas.

Ese mismo día Cristina tenía previsto hablar en el polideportivo municipal de Ensenada, otro distrito amigo conducido por el intendente Mario Secco -un ex Frente Grande devenido en cristinista-, pero decidió pasarlo para el sábado para dejarle esa jornada al Presidente, en un gesto de ¿distensión?.

Será un final de semana con un Frente de Todos sobrecargado: Alberto estará el viernes en la CGT y Cristina hará lo propio un día después en terreno bonaerense. Después de Matías Kulfas y el Movimiento Evita, ¿habrá un nuevo blanco de sus críticas?

El Salario Mínimo Vital y Móvil

Claudio Moroni Ministro de trabajo Claudio Moroni, ministro de Trabajo.

El otro salvavidas al que se aferra el Gobierno es la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, que actualmente está en $47.850. Si bien ese piso se había acordado en mayo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anticipó que en agosto volverá a subirse la cifra.

Fue durante su participación en el Consejo Federal del Trabajo en Chaco. “Tenemos previsto en agosto volver a reunir el Consejo para definir cuáles son los valores del salario mínimo de acá a fin de año. O sea que en agosto va a haber una nueva negociación", adelantó el funcionario.

El crecimiento sin freno de la inflación no dejó otra alternativa. Fue lo mismo que la CTA Autónoma le planteó este martes a Moroni en una reunión en el ministerio. La organización le pidió adelantar el Consejo del Salario, que estaba previsto para septiembre. Igual que lo hizo en Chaco, el funcionario se comprometió a anticipar las reuniones para el mes de agosto.

Las críticas de los “propios” por la inflación

nicolas trotta.jpg Nicolás Trotta, ex ministro de Educación.

Y si de inflación se trata, el lunes pasado hubo una mesa de debate titulada “Inflación. Otras Voces”, organizada por la Universidad Metropolitana (UMET), de Víctor Santa Maria y que contó con la participación de dos peronistas críticos como Nicolás Trotta, ex ministro de Educación de Alberto, y Diego Bossio, ex titular del Anses de Cristina y eyectado del kirchnerismo desde que tomara la decisión de armar un bloque legislativo propio post derrota de 2015.

“En 2016 imaginábamos que el problema de la inflación se iba a ir apagando en 2018, 2019, y no fue así”, dijo Trotta, que recientemente llegó a admitir que el Presidente lo había “decepcionado”. En ese debate, el ex ministro de Educación destacó que el Índice Estadístico de los Trabajadores (IET), que suele usarse como referencia para medir la inflación, “pasó a tener una enorme relevancia” en los tiempos que corren.

Por su parte, Bossio planteó que Argentina “tiene un proceso inflacionario alto que el mundo ha resuelto” y que “hoy estamos en un grupo selecto de países que tenemos inflaciones altas”. En su exposición, señaló que “los países vecinos abordaron el tema y lo han resuelto; Bolivia tuvo el primer trimestre del año un 0,5% de inflación”.

Juan Manzur visitó al jefe del gremio de porteños, Vïctor Santa María para hablar de campaña del FdT.jpg Víctor Santa María, junto a Juan Manzur.

Para Bossio, “el problema en Argentina es que la inflación no sólo es alta sino que está por encima del 30%, y con ese margen se pone en tela de juicio el crecimiento”. Para eso propuso “capitalizar a los sistemas financieros y la banca pública porque es la manera de capitalizar a las empresas para que tengan más capacidad técnica y tecnológica para tener más productividad”.

El ex funcionario detectó así tres vías para empezar a encarar el problema:

Contar con reservas en el Banco Central o flujo de dólares.

Que los precios no estén atrasados.

Erradicar el déficit fiscal que sigue siendo financiado con emisión o deuda.

Y si bien buscó ser respetuoso de la gestión actual, dejó una frase para la alarma: “Hoy el riesgo país de Argentina es similar al riesgo país de Ucrania”.

Lo importante más allá de las palabras, es el marco en que se dijeron. Víctor Santa María supo ser un importante aliado de Alberto Fernández. Aunque empezó a desmarcarse con la votación en contra de su gente al acuerdo con el FMI.

La oposición busca respuestas en el Congreso

gerardo-milman.jpg Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio.

Por otro lado, y colgados de la discusión dentro del Frente de Todos sobre el manejo de los planes, el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman presentó en el Congreso un proyecto para que el Gobierno brinde toda la información sobre esas prestaciones.

Después de que el Polo Obrero admitiera que le cobra el 2% a cada beneficiario de los planes, Milman señaló que "ese aporte involuntario realizado por todos nosotros con el pago de los impuestos debía ser investigado".

Acompañado por otros legisladores del interbloque, el dirigente opositor -encuadrado en el espacio de Patricia Bullrich- dijo que espera que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, explique en su próxima comparecencia en el Senado ”cuál es el rol de las organizaciones piqueteras, qué cariz quieren otorgarle a los planes al traspasarlos a los municipios y cuándo se implementarán programas para búsqueda de empleo genuino".