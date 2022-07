Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el inquietante rumor que pronostica un futuro cada vez más oscuro

El rumor está instalado: Alberto Fernández no llega a fin de año; probablemente tampoco a septiembre. Es solamente un rumor. Pero se basa en datos que lo hacen verosímil. Hay un presidente que ya no gobierna y una vicepresidenta que mira desde fuera cómo todo se derrumba. A veces llega a modo de pregunta: "¿Hasta cuándo dura?"; "¿Es cierto que quiso renunciar?"; "¿Renunció?". Circula en los pasillos gubernamentales, en el Congreso, en los medios y en ámbitos empresariales y sindicales. Cualquier video fake vuelve a encender la mecha. No importa solamente si es verdad o no: los actores del poder lo creen posible y eso basta para que la realidad se modifique.