Alberto Fernández, en el Tedeum: "Tenemos que ser capaces de una convivencia democrática que no hemos sabido construir"

“Es este el último 25 de Mayo como presidente en este mandato. Quiero poner en valor sus palabras [por el mensaje de Poli] , porque tenemos que ser capaces de construir una convivencia democrática. Tenemos el compromiso con los que menos tienen. Quiero decirles que así, como en todo este tiempo, recurrí muchas veces al Papa Francisco, el querido Papa siempre me estuvo ayudando. Siempre lo hizo en silencio, y hoy lo hago público.”, reconoció Fernández y pidió un rezo por el Sumo Pontífice.

"Quiero rezar por él, por ustedes, y por cada argentino y argentina, para que de una vez por todas podamos construir esa unidad de la que habló el cardenal, y para que podamos construir en unidad una sociedad más justa”, afirmó.

El Presidente llegó a la catedral caminando desde la Casa Rosada, con la escolta del Regimiento de Granaderos y de los Patricios, y dentro del templo se dirijió al mausoleo del General José de San Martín para rendir homenaje y colocar una ofrenda floral al Padre de la Patria.

Alberto Fernández no estará en el acto en Plaza de Mayo

Antes de llegar, el presidente Alberto Fernández tuvo un breve diálogo con los medios en el que evitó polemizar con el kirchnerismo, pero confirmó que no estará en el acto donde la vicepresidenta Cristina Kirchner será la única oradora.

“Es un 25 de mayo muy especial para mí. Es el último de este mandato, con lo cual lo celebro de un modo especial. Los 25 de mayo nos convocan a repensarnos como sociedad. Es un día especial porque hace 20 años entramos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo. Me acuerdo de cada detalle y me emociona ese recuerdo”, señaló minutos antes de ingresar a la Catedral.