Se estima que hablará a las 18.50 (hora argentina) en el marco de la reunión plenaria que tendrá como escenario el Centro de Convenciones ubicado en el centro de la ciudad.

El rol de la Argentina en la Cumbre de las Américas

Según informaron fuentes oficiales de la Presidencia, Alberto Fernández concurrirá a la Cumbre de las Américas en su doble rol de jefe de Estado y de representante de los principales referentes políticos de la región.

el-presidente-alberto-fer_874920.JPG Cumbre de las Américas: viaje del Presidente junto a su comitiva.

"Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie", dijo en la previa al viaje en referencia a la negativa del país anfitrión a cursar invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Estados Unidos no invitó por considerarlos dictaduras.

En este sentido, se expresó el canciller Santiago Cafiero en la reunión previa que tuvieron los referentes de relaciones exteriores, ante el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken.

"Repartir sanciones y bloqueos van en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad. Si no somos nosotros, si no son estos ámbitos los encargados de dar respuesta, de resolver injusticias que se prolongan en el tiempo, entonces ¿para qué estamos?", acusó irónicamente.

Cafiero 2 cumbre americas.jpg Santiago Cafiero en la Cumbre de las Américas.

Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas: ¿cómo es la agenda de su segundo día?

En su segundo día de actividades oficiales en Estados Unidos, Alberto Fernández se reunirá a las 16.30 con el CEO de Google, Sundar Pichai. Luego, a las 19.45 mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y, a las 20.45, con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Por último, a las 22.25, el Presidente asistirá a una cena de honor ofrecida por el mandatario anfitrión, Joseph Biden, en Getty Villa, Malibú.

El miércoles, su primer día de estadía, el mandatario mantuvo una reunión con el titular de General Motors Internacional, Shilpan Amin, y luego participó en la ceremonia inaugural de la Cumbre de las Américas, donde fue recibido, junto a la primera dama Fabiola Yánez, por Biden y la primera dama estadounidense, Jill Biden.

Alberto Fernández viajó a Los Ángeles junto a la primera dama y una comitiva compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.