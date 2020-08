Alberto Fernández habló con la titular del FMI: "Nos vamos a poner a trabajar para ordenar el desorden que heredamos"

Alberto Fernández anunció que inicia las renegociaciones con el FMI (Foto: Captura de pantalla)

El presidente Alberto Fernández anunció que esta mañana dialogó con la titular del FMI, Kristalina Giorgieva, y que tras el acuerdo con los acreedores privados, comenzarán las renegociaciones con el FMI y "trabajar para ordenar el desorden que heredamos" del anterior gobierno.

Durante una videoconferencia durante el lanzamiento de una nueva línea de lavarropas de la empresa Newsan desde Olivos, Fernández anunció que esta mañana tuvo "una extensa charla con directora ejecutiva del FMI para intercambiar ideas sobre lo que le pasa al país y al mundo".

"Quedamos en que: sin pausa y sin prisa, nos pongamos a trabajar con el Fondo para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior, la deuda con el FMI", anticipó el Presidente tras destacar como un logro el acuerdo con los acreedores privados, que dijo, "despeja las dudas que teníamos de saber que la Argentina salió del pozo de los deudores intratables para el mundo".

"Con el FMI vamos a empezar trabajar hoy para empezar a poner las cuentas en orden. Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a hacerlo con una lógica común, no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho ya han sufrido", señaló.