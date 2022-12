Alberto Fernández sobre la coparticipación: "Soy un porteño que ama su ciudad, pero me avergüenza la injusticia"

Las declaraciones del mandatario se dieron en la inauguración del acueducto Simbolar-Añatuya, junto al gobernador Gerardo Zamora, los ministros nacionales Eduardo de Pedro y Gabriel Katopodis y el ministro de Obras Públicas provincial, Aldo Hid.

Alberto Fernández mantiene su postura sobre la coparticipación

El mandatario afirmó que el viernes pasado dijo que "no se podía cumplir" con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables y ratificó que hoy piensa "lo mismo".

"Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. Por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias que no estén presupuestadas. No tengo los recursos", argumentó.

Y añadió: "Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este Gobierno nacional ya le pago una deuda que tenía con Santa Fe y esa provincia aceptó. ¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?".

Alberto Fernández defiende el federalismo

El presidente Alberto Fernández interpeló: "El federalismo que le dio vida a nuestro país está declamado por muchos y muy poco respetado".

Y continuó: "Debemos respetar. Es darle a cada argentino la oportunidad de ser feliz en el lugar donde nació, darle la oportunidad de crecer, estudiar, poder encontrar un trabajo, armar una familia... Mientras no logremos eso no va a ser un país federal".

E insistió en que estaba "convencido de que nadie puede desarrollarse en una sociedad injusta". En este orden, se comprometió: "Por lo tanto, voy a trabajar incansablemente mientras sea Presidente para que esa desigualdad desaparezca"

Y finalizó con una arenga a los argentinos: "Acompáñenme a mí, acompañen a todo el interior de la patria postergada para ponerla de pie de una vez y para siempre".