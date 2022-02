Alberto Fernández, sobre los subsidios a los colectivos: "A la Ciudad le cuesta entender que ser autónomo exige autofinanciarse".

El Jefe de Estado explicó que "en la Ciudad de Buenos Aires se está subsidiando el boleto de pasajeros", pero que en realidad "el subsidio tiene que ser, acá y en todo el país, para las líneas de colectivos interjurisdiccionales".

"Para las líneas que no so interjurisdicionales ese subsidio no existe. Ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué la provincia de Buenos Aires (sic) cobra ese subsidio?", dijo.

A la vez, señaló que cuando "uno mira lo que cuesta un boleto en el interior del país y lo que cuesta en Buenos Aires, en la Ciudad, uno se da cuenta enseguida que hay una discriminación".

En ese contexto, sostuvo: "Ser autónomo también exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el día de hoy nosotros seguimos pagándole el sueldo de todos los policías, pero no se los pagamos a Chaco, a Río Negro".

"Yo soy porteño y amo a mi ciudad, y celebro la autonomía de la Ciudad, pero digo que esto de ser autónomo para hacer lo que quiero pero me dan la plata para hacerlo, no me parece razonable", añadió.

Por último, Fernández reiteró que "hay que entender que es un tema que debemos debatir y resolver con seriedad".

Horacio Rodríguez Larreta: "Es una muestra más de los embates del Gobierno"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó al Gobierno por la iniciativa de quitarle los subsidios y traspasarle las 32 líneas de colectivos a Ciudad de Buenos Aires. Es este sentido, denunció que se trata de "otro embate" del Poder Ejecutivo que atenta contra la "autonomía" de su jurisdicción.

"Es una muestra más de los embates del Gobierno nacional contra la Ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía, afirmó el funcionario en el acto en el Centro de Monitoreo Norte del Anillo Digital, donde anunciaron mejoras en materia de seguridad.

“Es otra vez el gobierno nacional contra la Ciudad, otra vez el gobierno nacional contra los ciudadanos y contra millones de argentinos que circulan por la ciudad. Muchos son porteños y muchos de la provincia”, insistió.