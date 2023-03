Alberto Fernández en Luján: "Necesitamos terminar con los desencuentros y recuperar la paz"

En ese contexto, Fernández confesó que estuvo "muchos años enojado con la Iglesia porque la veía muy alejada de los pobres y de sus necesidades".

"Algún día se lo dije a Francisco cuando era Bergoglio, y él me dijo que no podía hacer mucho en ese entonces. Cuando lo vi por primera vez como Francisco le dije 'ahora no tiene excusa, es el jefe de la Iglesia', y la verdad es que hizo algo maravilloso. A mí me volvió a hacer creer en la Iglesia", relató el mandatario.

Sobre el flagelo de la droga y el narcotráfico en los sectores más necesitados, Fernández reflexionó: "Está claro que hay que estar presente y que la presencia militar y policial no es suficiente. Está claro que lo que más falta hace es que desaparezcan los corruptos que se han enquistado en el Estado".

"Así como lo hizo Cristina en 2013, lo estamos haciendo ahora. Pensamos lo mismo, creemos lo mismo", aseguró.

"La democracia es el camino ideal para recuperar la paz, para terminar con los desencuentros. La Argentina necesita terminar con los desencuentros y recuperar la paz. Necesita terminar con los insultos, los agravios, necesita que volvamos a hablarnos y escucharnos", dijo el Jefe de Estado.

La presentación de Fernández se dio al día siguiente que Cristina Kirchner diera una clase magistral en la Universidad Nacional de Río Negro, donde aseguró que actualmente "no hay Estado democrático constitucional".