Alberto Fernández y un mensaje de unidad para la interna del Frente de Todos: "Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no tenemos"

Alberto Fernández inauguró viviendas del Plan Procrear en Ezeiza (Foto: Captura de pantalla)

El presidente Alberto Fernández envió un mensaje buscando cohesión en la interna con el kirchnerismo en medio de las negociaciones por la deuda con el FMI, al advertir que en su gobierno "no representa a los acreedores sino a los que fueron olvidados" y que llegó "para terminar lo que empezó Néstor (Kirchner) y siguió Cristina".

"Nosotros no representamos a los acreedores, representamos a los que más necesitan, a los olvidados" dijo Fernández.

"Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no tenemos, que no existen, en divisiones que no necesitamos" dijo y pidió estar "más unidos que nunca para trabajar para que recobremos el trabajo para los argentinos que hoy están sumidos en el pozo de la pobreza".

El mensaje al FMI

Durante un acto de inauguración de viviendas construidas en el Plan Procrear en Ezeiza, y en medio de las negociaciones por la deuda con el FMI, Fernández defendió la postura del ministro de Economía, Martín Guzmán, de quien dijo "tengo la suerte que piense como yo" e insistió en que "podemos renegociar cualquier cosa, pero que no signifique postergar a los argentinos".

“Vengo a terminar lo empezó Néstor, lo que siguió Cristina”, dijo el mandatario rodeado por los gobernadores peronistas de Tucumán, Juan Manzur y lo seguían por videoconferencia el santafesino Omar Perotti y el bonaerense Axel Kicillof (aislado por coronavirus).

Horas después de haber recibido duras críticas de sectores del kirchnerismo más duro por haber votado en apoyo a las denuncias ante la ONU por la violación a los derechos humanos en Venezuela, Fernández envió un mensaje conciliador hacia la interna con el kirchnerismo.

En ese marco, Fernández dijo que con Néstor y con Cristina Kirchner "tuvimos siempre una línea común, respecto de cuáles eran nuestros objetivos, quiénes eran los destinatarios de nuestras políticas, qué intereses representábamos nosotros".

"Es una ironía porque entre Cristina y mi llegada al Gobierno hubo 4 años que condenaron a los destinatarios de estas casas a pagar intereses, son una metáfora del olvido. Se olvidaron de los argentinos, estuvieron más preocupados en otros. 4 años de olvido permanente", enfatizó en crítica al gobierno de Mauricio Macri.

Se trata de 11 mil viviendas que el Gobierno nacional finalizó tras haber sido paralizadas en la gestión anterior, a las que se sumarán a las 44 mil que se desarrollarán entre 2020 y 2021 en el relanzamiento del programa habitacional.

Mirá el discurso del Presidente en A24: