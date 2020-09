Jorge Asís en Animales Sueltos, por América

En su análisis político semanal junto a Luis Novaresio, en Animales Sueltos, Jorge Asís aseguró que "el problema de la Argentina es político y tiene que ver con la falta de confianza", al tiempo que señaló que, en este contexto, "Alberto Fernández tiene su palabra devaluada y Cristina lo puede apuntalar".

"El problema de la Argentina es político y tiene que ver con la falta de confianza. Tenés una oposición, que fue gobierno hasta hace 10 meses, que fracasó estrepitosamente y tenés a un Gobierno que es el oficialismo que ya está con una sensación de decepción, de fracaso prematuro, que no despierta credibilidad y prematuramente envejecido. Es imposible gobernar sin liderazgo, hace falta un sinceramiento de poder. La Dra tiene que hablar, dar explicaciones y hacer política".

"La Dra es la vicepresidenta, es la que maneja el Senado, es de la que todos hablan, a quien se la culpa, acusa y vota. Ella tiene que hablar y decir cuál es el modelo de país que tiene, junto con Alberto Fernández y Sergio Massa, para despejar todas las dudas. Hoy Alberto tiene su palabra devaluada en el permanente cotejo con un archivo que lo complica. Que sea ella quien convenza a todos para que se cuadren ante Alberto, que lo bendiga y que se sepa cuál es el proyecto de país".

"La mera pregunta (sobre quién manda) es una descalificación para el Presidente, que debe estar harto. Por eso Argentina necesita un sinceramiento de poder y político. ¿Vos creés que la gente está feliz con la guita en el colchón? A esa gente le encantaría poder sacar esos verdes y generar alguna cosa, pero el problema es la falta de política. La Dra. ganó las elecciones, es la culpable de todo y también la votada, por eso tiene que salir de ese ostracismo voluntario. Ella lo puede salvar, apuntalar e incluso valorar a Alberto. Ella lo eligió y lo tiene que respaldar y fortalecer, porque sino seguirá esta paulatina mediocridad permanente. Sobran los pretextos y falta inteligencia".

"Esto no es kirchnerismo, es una versión distinta que es el doctorismo. Si fuera kirchnerismo lo respetaría más. El doctorismo no está en ningún sistema recaudatorio, es distinto. El peronismo es otra cosa. El peronismo fue una reproducción de clase media permanente. Esto es una mezcla de ensoñación social demócrata con un populismo inexorable, porque con tantos millones de pobres no podés hacer una política popular".

"Hoy, el gran problema que tiene el Presidente es que hay una especie de devaluación de su concepto cuando se le ponen todos esos archivos desestabilizadores. Él está como Presidente en un proyecto político que no se terminó de enhebrar bien, que sirvió simplemente para ganar una elección. Puede haber otro proyecto con los que chocaron la calesita hace 10 meses, que parecen ser los ideales. Pero esa suma de fracasos puede llevar a una especie de cansancio de la sociedad".

"El mensaje (de Mauricio Macri) del domingo es claro: es acá estoy yo también. A Rodríguez Larreta lo catapultó como candidato a Presidente ese manotazo desesperado (por el reclamo de la Policía Bonaerense) y cuando tu argumentación (sobre la quita) consiste en echar la culpa al anterior y el que viene te echa la culpa a vos, no hay una salida. Es muy difícil pensar en como generar riqueza, porque tenes que tener capacidad de conducción política y persuadir".