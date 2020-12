Alberto Fernández ratificó su vínculo con Cristina en el acto del Frente de Todos: "Un año después estamos tan juntos como siempre"

Alberto Fernández en el acto del Frente de Todos en La Plata

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner volvieron a mostrarse juntos en un acto político, bajo el lema "Desafíos para la reconstrucción bonaerense", realizado en el Estadio Único de La Plata, que pasará a llamarse Estadio Único Diego Armando Maradona. La semana pasada habían participado de un acto en la ex ESMA tras meses sin mantener contacto en público.

Del mismo también participaron Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense; Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados; y Máximo Kirchner, diputado de la Nación.

“Estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Me acuerdo muy bien del 10 de diciembre en el que tuvimos que asumir”, destacó el presidente, que fue el encargado de cerrar el acto.

Luego, recordó las palabras que le dijo Cristina antes de asumir: "‘Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina’. Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste. Porque como todos dijeron aquí efectivamente vivimos lo que nadie esperaba que nos toque vivir. No estaba en los planes de nadie”, dijo Fernández.

En ese sentido, dijo: “Lo que hicimos fue avanzar nuestros más elementales conceptos éticos. Dejame que te diga algo Cristina: Axel ganó, pero hay economistas y economistas. Axel ganó porque lo primero que tiene en su corazón es compromiso con el pueblo. Nosotros tenemos ese mismo compromiso, y no vamos a ceder”.

Del acto también participó una buena parte del Gabinete nacional: el Canciller Felipe Solá, el ministro de Vivienda Jorge Ferraresi, el de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el del Interior Eduardo ‘Wado’ De Pedro, entre otros); varios intendentes bonaerenses como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza) y Mayra Mendoza (Quilmes); sindicalistas como Hugo Moyano y Antonio Caló; y simpatizantes del gobierno del Frente de Todos como la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.