El Gobierno amenaza con echar a los funcionarios que rechacen el nuevo esquema de tarifas

alberto-fernandez-alemania-gira.jpeg Desde Europa, Alberto Fernández lanzó una advertencia para aquellos que están vinculados el kirchnerismo. (Foto: Presidencia de la Nación).

Respecto del subsidio de tarifas, explicaron que es necesario avanzar en la segmentación, dado que "el sentido común dice que no puede ser" que se siga con el mecanismo actual, y consideraron que "no habrá problemas" porque se trata de una decisión que fue tomada por el Presidente.

En ese marco, explicaron que las audiencias para actualizar las tarifas eléctricas "no son vinculantes".

¿Quiénes son los funcionarios que podrían rechazar el nuevo esquema de tarifas?

Soledad Marin, titular del ENRE, es justamente una de las autoridades que debe firmar la reestructuración final de las tarifas. Está vinculada al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, integrante de La Cámpora y rival interno del ministro de Economía, Martín Guzmán.

También es necesaria la firma de Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Este bioquímico trabaja en las filas del kirchnerismo desde hace años y nunca dejó la militancia.

pjimage.jpg Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)- Soledad Marin, titular del ENRE

Por tal motivo, la advertencia de Fernández resonó a puertas cerradas ni bien aterrizó el avión que llevó a Fernández desde Madrid a Berlín. Y agrega otro capítulo a la interna en el Frente de Todos, luego de que el propio presidente asegurara que Cristina Kirchner tiene "una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiente que vivimos una pandemia".

"Van a tener que explicar por qué votaron una ley que decía que las tarifas no podían aumentar más que el coeficiente salarial y no votan unas tarifas que dicen que las tarifas no pueden aumentar más que el 80% del coeficiente. El proyecto es mejor que lo que votaron, es más favorable a la gente. Fue una ley que votó el Frente de Todos", apuntaron.