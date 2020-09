Alberto a la oposición por las sesiones virtuales: "Digan que se oponen a la ley del turismo"

Alberto Fernández durante el acto por el Día de la Industria (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández apuntó contra la oposición de Juntos por el Cambio que se opone a las sesiones virtuales del Congreso y tras advertir que ayer se opusieron a tratar las leyes que envió el Ejecutivo, les reclamó: "Digan que se oponen a la ley de turismo".

"Si quieren ayudar, por favor, ayuden. La Argentina es un país que vive en democracia y necesita de las instituciones en funcionamiento. Quiero que vayan al Congreso y digan todo lo que quieran decir, digan que se oponen a la ley del turismo, díganlo en los recintos, virtualmente o presencialmente si quieren hacerlo, pero digan de qué lado se han parado porque de este modo se paran del lado de la Argentina que se frena nosotros no queremos que Argentina se frene", enfatízó.

El Presidente formuló esas declaraciones durante un acto virtual organizado por la UIA en el Día de la Industria, en el que pidió "desideologizar la pandemia", llamó a buscar el "diálogo y los consensos" y apuntó contra la oposición.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández participa del acto por el Día de la Industria junto al titular de la UIA, Miguel Acevedo. https://t.co/65T7zyG6j5 — Casa Rosada (@CasaRosada) September 2, 2020

Al cerrar el acto por el Día de la Industria en la planta de la empresa Sinteplast en Ezeiza, donde el Gobierno anunció medidas para reactivar la actividad económica, Fernández salió al cruce de la oposición que el martes pidió impugnar las sesiones virtuales del Congreso, promovidas por el oficialismo, y pese a las críticas, dijo que quiere "una Argentina de encuentros no de disputas".

Llamó además a empresarios y sindicalistas a "sentarse en una misma mesa, los que producen, a los que trabajan y el Estado para generar herramientas para que Argentina crezca".

"Sigo empeñado en eso, a pesar de que algunos sectores no lo crean. No nos van a confundir ni a callar", señaló en referencia a la oposición. Fernández acusó a la coalición entre la UCR y el PRO y la CC que integran los bloques de JxC de buscar "frenar" el tratamiento de leyes como el turismo, que impulsa el Ejecutivo para auxiliar a sectores como el turismo más afectados por la pandemia.

"Ayer había que tratar una ley de turismo para auxiliar al sector más castigado por la pandemia, pero no se pudo hacerlo. Marco esto para que se entienda de una vez por todas, que la pandemia no debemos ideologizarla", señaló en un fuerte todo crítico y agregó: "Lo que lograron es que aquellos que viven del turismo hoy están un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar".

Alberto dijo eso, pese a que sin la presencia de la oposición, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró aprobar la ley de turismo esta madrugada.

E insistió con las críticas: "Eso es en contra de la gente, de la prosperidad y de la solución que están esperando los dueños de hoteles, los que trabajan en el turismo que mueven en Argentina mucho dinero para el desarrollo".