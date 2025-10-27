AUH y Tarjeta Alimentar después de las elecciones 2025: montos actualizados que recibirán las familias

Tarjeta Alimentar: continuidad y montos vigentes

La Tarjeta Alimentar, también conocida como Programa Alimentar, continuará abonándose de manera regular en noviembre, sin aumento este mes. Este beneficio está diseñado para complementar la AUH y la AUE, y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos y de calidad en los hogares más vulnerables.

Los montos vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se realiza automáticamente en la misma cuenta donde los beneficiarios cobran sus prestaciones principales, simplificando el acceso y evitando la necesidad de realizar trámites adicionales.

Compatibilidad con otras prestaciones

El Programa Alimentar es compatible con la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), lo que permite que los hogares puedan percibir múltiples ayudas estatales de manera simultánea. Esta compatibilidad garantiza que las familias tengan un refuerzo de ingresos mensual sólido, que les permite cubrir necesidades básicas y mejorar la nutrición infantil.

Fuentes oficiales de ANSES remarcan que la actualización mensual de las asignaciones constituye un mecanismo clave para proteger los ingresos de las familias frente a la inflación. “El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra y que el acompañamiento del Estado sea constante”, indicaron desde el organismo.

Continuidad de pagos en noviembre 2025

Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar seguirán abonándose de forma regular durante noviembre, con los montos actualizados y sin interrupciones. Esto garantiza que los hogares más vulnerables continúen recibiendo los recursos necesarios para cubrir la canasta básica de alimentos y otros gastos esenciales.

Los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales para cobrar los montos correspondientes; los depósitos se realizan automáticamente en la cuenta registrada en ANSES.

Cómo cobrar el 20% retenido de AUH

Es importante recordar que el 80% de la AUH se cobra mensualmente, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH o el Formulario PS 1.47. Para acceder a este monto retenido:

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Descargar o completar el Formulario PS 1.47 .

Presentarlo en ANSES o mediante la app Mi ANSES .

Una vez aprobado, se cobrará el 20% acumulado en un único pago anual.

Este procedimiento es fundamental para asegurar que las familias puedan cobrar el total de la asignación y aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Objetivo del programa y políticas de acompañamiento

El Programa Alimentar, junto con la AUH y la AUE, busca:

Mejorar la nutrición infantil .

Garantizar el acceso a alimentos de calidad .

Acompañar los ingresos de las familias frente a la inflación y la suba de precios.

Estas ayudas forman parte de un sistema integral de protección social que prioriza a los sectores más vulnerables, asegurando que los hogares puedan cubrir necesidades básicas sin perder poder adquisitivo.

Impacto de los pagos y montos actualizados

Con los montos vigentes en noviembre 2025:

Se garantiza que los hogares más necesitados reciban un refuerzo significativo de ingresos, mientras que la actualización de la AUH mantiene su valor real frente a la inflación acumulada.

Cómo consultar los pagos y montos

Para verificar la situación personal y los pagos de la AUH o la Tarjeta Alimentar: