Quién reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

El intercambio siguió con un ida y vuelta sobre las habilidades culinarias de ambos. "¿Vos sabías cocinar?", le preguntó Yanina. Maxi contestó: "A ver, yo les cocino siempre a mis chicos: tirás la pasta, abrís el paquete, abrís la lata y tirás la salsa".

La conductora no se quedó atrás y retrucó: "Sí, yo cocino en casa a mis hijos. Yo salsa hago, porque soy sana, no hago de lata".

El momento más divertido llegó cuando Yanina quiso saber si Wanda Nara estaba contenta con su incorporación: "¿Wanda está contenta con que yo vaya ahí al piso? Porque me tiene bloqueada de Instagram". Maxi, fiel a su estilo, respondió con humor: "A vos te bloquean todos, qué harás vos".

De esta manera, quedó confirmado que Yanina Latorre será quien tome el lugar de Maxi López en el exitoso reality culinario, prometiendo aportar su estilo frontal y descontracturado a la competencia.

Qué dijo Wanda Nara sobre la chance de que Maxi López regrese a instalarse en el país

Desde que aterrizó en la Argentina para sumarse a MasterChef Celebrity junto a Wanda Nara —su exesposa y madre de sus tres hijos mayores—, Maxi López consiguió algo inesperado: sorprender a la audiencia mostrando un costado completamente distinto al que se conocía de él. Relajado, simpático, con chispa y a la vez muy correcto, el exfutbolista se transformó en una de las grandes revelaciones del ciclo de Telefe, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida mediática.

Su estadía en el país no solo generó repercusión positiva en la pantalla chica, sino que también abrió puertas en lo personal y lo laboral. Hace unos días, el periodista Daniel Fava contó en A la Tarde (América TV) que Maxi estaba evaluando seriamente cambiar su lugar de residencia. “Cómo la cosa está fluyendo tan bien y están apareciendo tantos negocios en común, los abogados de Maxi ya están viendo algunas cositas más para el año que viene. Está analizando seriamente poner a la venta su club en Suiza, si aparece una nueva oferta, porque se dio cuenta que divirtiéndose gana mucha guita”, relató. El propio López reforzó esa idea en el programa de stream Paren la mano, donde confesó que analiza mudarse de manera definitiva a la Argentina junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos más pequeños. Para él, la familia sigue siendo lo más importante, sobre todo ahora que los tres mayores ya están creciendo y reunirlos se vuelve cada vez más complejo. “Mi sueño es juntarlos”, expresó con emoción.

De acuerdo con Fava, el proyecto ya estaría bastante avanzado e incluso tendría una fecha tentativa: “Una vez que el niño nazca y pasen unos meses, la idea es venirse a vivir todos, en marzo o abril del año que viene”, reveló.

Quien también se refirió al tema fue Wanda Nara. En diálogo con una notera de SQP (América TV), lejos de cualquier polémica, la conductora mostró apoyo al plan de su exmarido: “Ojalá que sí, la verdad que lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá”, aseguró. Y agregó: “Si pudiera concretarlo, Maxi sabe que cuenta conmigo y lo voy a ayudar”. Además, Wanda opinó sobre el desempeño televisivo de López en el reality: “Estoy muy contenta, la verdad que sí. Está Maxi y funciona muy bien, a la gente le gusta y en definitiva en televisión se ve lo que la gente quiere ver”, señaló.

Uno de los momentos más emotivos del programa se vivió cuando los hijos de los participantes ingresaron a las cocinas de MasterChef. Entre risas y complicidad, Wanda les preguntó a los chicos si Maxi les había prometido algo en caso de ganar el certamen. La respuesta del mayor fue clara y directa: “Que se quedaba más tiempo”. Esa frase conmovió profundamente al exjugador, que no pudo evitar quebrarse frente a las cámaras. Hoy, instalado en Suiza y viendo a sus hijos de manera esporádica, López se encuentra frente a una decisión que podría transformar su vida y la de toda su familia.