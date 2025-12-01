El anuncio de Lissa Vera sobre su futuro como integrante de Bandana

Con su mensaje, Lissa dejó planteado que la decisión final todavía no está tomada. Y hasta que las negociaciones concluyan, su presencia en los próximos shows de Bandana sigue siendo una posibilidad que no está descartada.

image

¿Qué dijo Lowrdez Fernández sobre su vínculo con Lissa Vera?

Días atrás, en medio del regreso del grupo musical Bandana, Lowrdez Fernández habló en el programa Infama (América TV) sobre cómo está su vínculo con Lissa Vera.

La cantante se refirió a la complicada relación que mantiene con su colega, en plena expectativa por el retorno de Bandana a los escenarios después de tantos años distanciadas.

"La música salva y Bandana es vida", indicó Fernández en el ciclo que conduce Marcela Tauro. La entrevista luego avanzó hacia el tema más delicado: la comunicación con su compañera.

"La comunicación con Lissa, ¿cómo está? ¿Pudieron hablar? ¿Pudiste perdonar?", preguntó el cronista Nahuel Saa. Y ahí Lowrdez fue tajante: "Yo no tengo que perdonar a nadie, perdona Dios".

Pilar Smith quiso saber cómo sería un posible reencuentro cara a cara con Lissa: "Cuando te veas con Lissa, ¿la vas a abrazar, la vas a saludar?". Y la respuesta de Lowrdez Fernández fue clara: "Por supuesto, sí, no sé si me va a saludar ella, pero yo no tengo problema".

En esa misma línea, agregó: "Si está con un problema que vaya a terapia como yo". La charla se tensó aún más cuando Santiago Sposato indagó: "Pero, ¿por qué no tienen comunicación, Lourdes?".

Y ahí la cantante explicó: "Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años".