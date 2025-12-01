El anuncio de Lissa Vera sobre su futuro como integrante de Bandana
Lissa Vera publicó un descargo en sus redes sociales y fue contundente al referirse a su futuro como integrante de Bandana.
1 dic 2025, 18:20
El anuncio de Lissa Vera sobre futuro como integrante de Bandana
En las últimas horas, Lissa Vera salió a aclarar su situación dentro de Bandana, luego de que distintas versiones comenzaran a instalar la idea de que había quedado fuera de los proyectos previstos para 2026. La cantante usó sus redes sociales para fijar su postura frente a la confusión generada por rumores y notas que afirmaban que ya no formaría parte de las presentaciones futuras.
En los últimos días, algunos medios publicaron que Lissa se habría bajado de los compromisos del grupo después de un conflicto interno surgido en una presentación reciente. Según esas versiones, la tensión entre las integrantes habría provocado su salida de los planes para el próximo año, algo que rápidamente tomó fuerza entre los seguidores de la banda.
Frente a esa situación, Lissa decidió expresarse públicamente a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje aclaró:"A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mí continuidad en el proyecto de Bandana 2026 me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo ya que las negociaciones siguen en pie". Con esta frase, negó que su salida esté confirmada y remarcó que su continuidad depende de conversaciones que aún no finalizaron.
El contraste entre ambas versiones —la difundida por algunos medios y la aclaración directa de la artista— mantiene abierto el interrogante sobre el futuro del grupo. Mientras tanto, las demás integrantes continúan avanzando con la planificación de los compromisos previstos para el próximo año, a la espera de una definición oficial.
Con su mensaje, Lissa dejó planteado que la decisión final todavía no está tomada. Y hasta que las negociaciones concluyan, su presencia en los próximos shows de Bandana sigue siendo una posibilidad que no está descartada.
¿Qué dijo Lowrdez Fernández sobre su vínculo con Lissa Vera?
Días atrás, en medio del regreso del grupo musical Bandana, Lowrdez Fernández habló en el programa Infama (América TV) sobre cómo está su vínculo con Lissa Vera.
La cantante se refirió a la complicada relación que mantiene con su colega, en plena expectativa por el retorno de Bandana a los escenarios después de tantos años distanciadas.
"La música salva y Bandana es vida", indicó Fernández en el ciclo que conduce Marcela Tauro. La entrevista luego avanzó hacia el tema más delicado: la comunicación con su compañera.
"La comunicación con Lissa, ¿cómo está? ¿Pudieron hablar? ¿Pudiste perdonar?", preguntó el cronista Nahuel Saa. Y ahí Lowrdez fue tajante: "Yo no tengo que perdonar a nadie, perdona Dios".
Pilar Smith quiso saber cómo sería un posible reencuentro cara a cara con Lissa: "Cuando te veas con Lissa, ¿la vas a abrazar, la vas a saludar?". Y la respuesta de Lowrdez Fernández fue clara: "Por supuesto, sí, no sé si me va a saludar ella, pero yo no tengo problema".
En esa misma línea, agregó: "Si está con un problema que vaya a terapia como yo". La charla se tensó aún más cuando Santiago Sposato indagó: "Pero, ¿por qué no tienen comunicación, Lourdes?".
Y ahí la cantante explicó: "Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años".