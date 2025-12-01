Chechu Bonelli explotó en medio de la ruptura de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras: "Culpable de qué, si yo fui dejada"

Como era de esperar, la charla derivó en la relación que mantiene con Cvitanich por sus hijas en común. “Nosotros tenemos una relación por nuestras hijas que intentamos que sea lo mejor posible. No voy a hablar más de él, su familia ni su pareja”, recalcó.

Sobre la idea de culpa en la separación, Bonelli fue categórica: “¿Sentirme culpable de qué? Fui dejada; la otra persona tomó una decisión, me costó aceptarlo, lo hice, lo trabajé con terapia, vine a trabajar hecha bosta con las lágrimas en los ojos, ¿culpable de qué, chicos? Fue un momento de mier…, estoy saliendo adelante, siendo feliz, abriéndome un montón de posibilidades y cuidando mi trabajo. Yo hoy me tengo que bancar sola y a mis hijas, una casa…”.

Más adelante, Chechu reflexionó sobre el impacto mediático de sus palabras y el futuro: “Me sorprende muchísimo el revuelo. Creo que si no hubiese una reacción no hubiera tenido tanta trascendencia. Dije algo genuino, capaz no tendría que haberlo hecho. Hoy elijo no hablar más y no me arrepiento porque fue lo que sentí. Tal vez no fue el momento, pero ya está”.

Y agregó: “Ya está. Volver al pasado me parece al ped… Estamos divorciados, tenemos un acuerdo, tres hijas en común que nos van a unir de por vida. Yo jamás voy a hablar mal de él porque conmigo fue un excelente marido, sigue siendo un gran padre, cuñado. Siempre voy a hablar maravillas de él y que no esté de acuerdo en un montón de cosas no me va a llevar a hablar mal de él”.

Por último, dejó en claro que la comunicación con Cvitanich seguirá siendo inevitable por el rol que ambos cumplen como padres: “¿Cómo no voy a tener comunicación con él si es el padre de mis hijas? No lo voy a negar, el justo y necesario. Ahora se vienen un montón de eventos de las nenas como cumpleaños, comunión… Respeto las decisiones. Nada más”.

Cuál fue el detonante de la separación de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

El fin de semana se desató un fuerte escándalo que involucró a Chechu Bonelli, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, con las redes sociales como escenario principal de mensajes cruzados y comentarios que encendieron la polémica.

La vuelta de Chechu a la escena pública, donde habló abiertamente de su separación del exfutbolista, hizo que el tema volviera a ocupar espacio en los medios. Tras la contundente aclaración de Figueiras sobre el inicio de su relación con Cvitanich, la modelo decidió dar un paso al costado y optar por la distancia para evitar quedar atrapada en el ruido mediático.

En medio de ese clima, Ángel de Brito salió a contar detalles sobre la ruptura entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, que se produjo apenas cuatro meses después de haber comenzado el romance.

"El Chechugate, que nunca me interesó, explotó porque, inocentemente publiqué un video en un shopping y confundí a las señoritas", precisó el conductor de LAM (América TV) desde sus historias de Instagram. Y agregó sobre la separación de Figueiras y Cvitanich, que fue una decisión de la modelo: "Todo terminó en escándalo, Ivana se pudrió de Cvitanich y lo dejó".

"Chechu acusada de picaseso, hizo mucho más de lo que expuso el jugador, así cuentan de su entorno", señaló el periodista, sumando más leña al fuego.

En otro mensaje, Ángel de Brito recordó cómo terminó la relación de Cvitanich y Bonelli después de 14 años juntos: "En un viaje a Bariloche, Chechu montó un escándalo con la nena más grande porque tiró sin querer una mermelada. Ese fue el detonante de la separación".

Lo cierto es que el fin de semana marcó el final inesperado del vínculo entre Cvitanich y Figueiras, y como consecuencia el ex futbolista decidió cerrar su cuenta de Instagram, alejándose del foco público.

"El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No quiero ser parte de este circo. Gracias”, explicó desde las redes Ivana, visiblemente cansada por la situación, y más tarde aclaró que "estaba sola".

