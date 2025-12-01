En vivo Radio La Red
Política
Diego Spagnuolo
Agencia Nacional de Discapacidad
PRESUNTA CORRUPCIÓN EN ANDIS

La defensa de Spagnuolo insistió en que los audios fueron adulterados y pidió la nulidad del caso

La defensa de Diego Spagnuolo pidió anular la causa por presunta corrupción en la ANDIS tras aportar un peritaje que sostiene que los audios que originaron el expediente presentan cortes, ediciones y posibles intervenciones con inteligencia artificial.

La defensa de Spagnuolo insistió en que los audios fueron adulterados y pidió la nulidad del caso

Para respaldar su pedido de nulidad, la defensa de Diego Spagnuolo acercó a la Justicia un peritaje sobre los audios que dieron origen al escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El análisis señala que la voz atribuida al exfuncionario habría sido intervenida mediante inteligencia artificial y que el material presenta alteraciones “compatibles con la edición y manipulación intencionada”.

Pidieron la detención y citaron a indagatoria a Diego Spagnuolo y a otros implicados por la causa de la ANDIS

El informe ingresó el domingo por la noche al juzgado de Sebastián Casanello, acompañado por un escrito en el que el abogado Mauricio D’Alessandro insistió en que se cierre la investigación y se sobresea a quien fuera titular del organismo. La defensa llevó el mismo estudio a la Sala II de la Cámara Federal, que aún debe resolver los planteos de nulidad presentados por la droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker, a los que luego adhirió Spagnuolo.

Javier y Karina Milei con el exabogado y amigo delpresidente, ahora funcionario removido por el escándalo de las coimas en la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Las conclusiones del estudio técnico

El peritaje fue realizado por la firma española Graudio Forensics y examinó únicamente el audio extraído de la transmisión de YouTube del canal Carnaval, responsable de difundir las escuchas. No evaluó los fragmentos entregados en un pendrive a la Justicia por los periodistas.

Según el informe, el archivo analizado no conserva continuidad temporal y presenta numerosos cortes, ediciones y variaciones electroacústicas propias de un archivo intervenido. El equipo consignó que el espectrograma reveló “18 microcortes de audio (…) compatible con la edición y manipulación (corte pega) de audio”.

Además, detectó que el inicio de la charla se desarrolla en un ambiente similar a una cafetería o restaurante y que fue registrada por uno de los participantes. Luego, el audio cambia de características y adquiere las de una conversación telefónica.

Es en ese segundo tramo donde los analistas ubican los indicios de edición con inteligencia artificial: la herramienta forense STC SIS II (IKAR Lab3), basada en redes neuronales profundas, arrojó una probabilidad del 65% de que exista voz sintética en ese segmento, sin especificar qué partes estarían adulteradas.

El estudio también aclaró que, al tratarse de un archivo fragmentado y modificado, sin la secuencia completa, no fue posible llegar a una evaluación concluyente sobre su autenticidad ni sobre su integridad general.

El planteo de nulidad ante la Justicia

Con estas observaciones, la defensa de Spagnuolo pidió invalidar la resolución que habilitó la apertura de la causa. D’Alessandro volvió a citar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, según la cual si la base probatoria inicial es ilegal o está adulterada, todo lo derivado de ella queda contaminado.

Los abogados también discuten la validez de los audios desde otros ángulos que sostienen que se violó el derecho a la intimidad del entonces funcionario y señalan la posibilidad de que su teléfono haya sido intervenido de manera irregular para obtener las conversaciones.

El fiscal federal Franco Picardi, quien impulsa la investigación, ya rechazó estos planteos ante la Cámara. Remarcó que los audios no fueron la única evidencia mencionada en la denuncia que dio origen al expediente y que la pesquisa avanzó por carriles propios después de dejar de lado las escuchas para reconstruir las maniobras que se investigan en la ANDIS.

Se habló de
Diego Spagnuolo Agencia Nacional de Discapacidad Andis Audios
