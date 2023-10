Amalia Granata: "Con este acuerdo con Mauricio Macri, Javier Milei se autodestruyó"

Por su parte, agregó: “Yo convivo con la casta, que quiere ganar poder o un cargo, yo represento mi lugar por la gente, yo soy independiente y ahora voy a votar en blanco porque no renuncio a mis valores. Antidemocrático sería elegir a alguien que no me representa. ¿Qué hizo Mauricio Macri estos cuatro años?”.

“Lo desconozco a Javier Milei, el domingo a la noche ya dio un discurso que no era él. Me pregunté quién lo estaba asesorando, cuando convocó a los mismos de siempre por su ambición para ser presidente. Hay un sector que lo siguen a él que son fanáticos, el resto no sé, yo no soy kirchnerista, todo lo contrario, pero no arreglo con la casta”, argumentó.

Embed

Para Amalia Granata, Milei sería más competitivo si mantenía sus ideas

Por su parte explicó la lógica del acuerdo libertario con el PRO: “Ahora no sé si es presidente, si se arregla con el kirchnerismo, si se arregló con Patricia Bullrich, que dijo que ponía bombas y tenía sangre en las manos. Ojo, que Patricia es una buena persona, dejó el alma en la campaña y fue usada por Macri que apostó a Milei, un hombre que cuenta los likes de una publicación. Es poco serio”.

“Hubiese sido más competitivo si mantenía sus ideas. Él no me asegura que no arregle con los kirchneristas, si es presidente para poder gobernar va a tener que dialogar con aquellos que quiso poner la tapa del cajón, yo no voy a votar por él, con este acuerdo Milei se autodestruyó”, finalizó.