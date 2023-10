Mauricio Macri oficializó su apoyo a Javier Milei: "Es el único camino que tiene la Argentina hoy"

Macri respaldó a Bullrich tras las críticas por su apoyo a Milei y cuestionó al radicalismo

bullrich_macrijpg.jpg Mauricio Macri defendió a Patricia Bullrich de las críticas que le llovieron tras su apoyo a Milei (Foto: archivo).

El exmandatario avaló de esta manera el apoyo a Milei expresado por Patricia Bullrich esta semana: "Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?", se preguntó.

En la entrevista, Macri cuestionó también a dirigentes radicales como Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti de "transar" con el candidato de UxP: "Le pidieron a Patricia que cambiara su discurso el domingo a la noche. Ellos se sienten más cómodos con (Sergio) Massa que con Milei y que con la misma línea del PRO".

Acerca de las críticas de Elisa Carrió, quien aseguró que a Macri le ganó su lado oscuro y siempre buscó pactar con Milei, el ex Presidente contestó: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.

Consultado acerca de si se sintió defraudado por las posturas de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio acerca de no apoyar al líder de La Libertad Avanza, Macri respondió: "Son visiones distintas. Lamenté que no hayan adherido a una propuesta de cambio", dijo.

Mauricio Macri contó la intimidad del encuentro con Patricia Bullrich y Javier Milei

macri-bullrich-milei.jpg Macri dijo que, junto con Bullrich, le trasladaron un apoyo incondicional a Milei y que no hablaron de futuros cargos en un eventual gabinete (Foto: archivo).

En otro tramo de la entrevista, Macri aseguró que durante el encuentro que mantuvo con Milei junto a Bullrich no se hablaron de futuros cargos en un eventual gabinete, sino que se trató de un momento para brindar un "apoyo incondicional".

"No hemos pedido nada, tenemos esta actitud y lo ratifico: no venimos para el toma y daca, estamos para colaborar en lo que sea para el futuro de la Argentina”, expresó

Macri reveló que el diputado libertario se mostró abierto a incorporar críticas señaladas y que ofreció sus disculpas a Bullrich luego de haberla acusado de "montonera tira bombas".

Macri pidió al electorado no caer en el "miedo" a Milei

Por último, Macri pidió compartir una reflexión: "No caigamos en los miedos. El único miedo es continuar igual", cerró.

El ex jefe de Estado sostuvo que el oficialismo utilizó la misma estrategia cuando compitió por la presidencia con Daniel Scioli en 2015, en alusión a que se iban a "sacar todos los derechos".

"¿Cuántas escuelas se cerraron? ¿Cuántos hospitales se cerraron? Ninguno. No creamos de vuelta en estas campañas, por favor", añadió en su relato.

"El miedo nos hace dudar a la hora de cambiar. Serían cuatro años perdidos de vuelta en la línea de la no institucionalidad. Y sin esto, no hay confianza. Y sin la confianza, no hay inversión. Y sin la inversión, no hay trabajo. Y sin el trabajo, cada vez estamos más pobres", concluyó