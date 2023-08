Aníbal Fernández criticó a Raúl Castells: "Es una canchereada que le va a costar cara"

Además, el ministro cuestionó los dichos del dirigente Raúl Castells (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados), quien había asegurado que su organización estaba promoviendo los robos en comercios y supermercados, ante una supuesta falta de entrega de alimentos por parte del Estado.

Al referirse a Castells, Fernández señaló que el representante del MIJD "se ufana de ser el promotor de esta situación" pero "no tiene absolutamente nada que ver con este tema".

"Es una 'canchereada' que le va a costar cara, por provocar una motivación accesoria a las complicaciones que puede tener la sociedad", advirtió finalmente el funcionario.

En ese sentido, el ministro valoró el trabajo coordinado entre su cartera y las distintas fuerzas de seguridad, y advirtió que ese tipo de actuación es especialmente necesario para tratar de "tener una propuesta en común que corte de cuajo el delito"

"Lo veníamos haciendo y lo seguiremos haciendo", remarcó, y ante la consulta sobre una supuesta demora en la intervención del Ministerio que conduce, respondió: "Uno tiene que esperar que lo que ve finalmente se concrete".

Además, hizo alusión a la tarea de la "inteligencia criminal" que desarrolla esa cartera: "Cuando se aprobó la Ley de Inteligencia N°25.520, fue casi por unanimidad con el objetivo de que no existiera la posibilidad de hacer inteligencia sobre particulares, de modo que lo que se hace es inteligencia criminal. Es decir, trabajar específicamente sobre determinado tipo de delitos o acciones, que son las que investiga la fuerza propiamente dicha".

Y agregó: "Eso es lo que venimos haciendo nosotros. No nos metemos en la vida de nadie. No nos importa saber con quién se acuesta fulano o mengano. Lo que nos importa es saber si hay acciones qué es lo que puede estar pasando y seguir el hilo para encontrar una forma de cortarlo de cuajo y no permitir que se le haga daño a la sociedad. Esa es la tarea que tenemos que llevar a la práctica".