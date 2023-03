Aníbal Fernández visita Rosario para iniciar las medidas de seguridad anunciadas por el Presidente

Embed

Fernández se dirigirá al Destacamento Móvil 7 de la ciudad de Rosario para acompañar el desembarco de los nuevos efectivos de las fuerzas federales. Así pondrá en funciones a más efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria PSA, sumado a personal de Ejército que se encargará de la urbanización de los barrios populares.

La visita se producirá a menos de 24 horas de que el presidente Alberto Fernández anunció un paquete de medidas por la creciente ola de violencia narco.

anibal perotti.jpg Aníbal Fernández viaja a Rosario para poner en marcha las medidas anunciadas por el Pre

"Rosario nos necesita, sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes", enfatizó el presidente en un mensaje grabado, donde anticipó que reforzará la presencia de las fuerzas hasta alcanzar los 1.400 efectivos.

Por su parte, el gobernador Omar Perotti manifestó: "Mañana estaremos recibiendo al ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) y sin dudas, son varios puntos en los que hay que trabajar para que la presencia federal esté mucho más firme en el territorio".

Aníbal Fernández sobre la situación que vive Rosario

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó este martes que le "importan un carajo las críticas" sobre el accionar del Gobierno de la ola de violencia narco.

"A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada. Los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada", enfatizó Aníbal Fernández en declaraciones radiales.

anibal-fernandez-jpg..webp Aníbal Fernández afirmó este martes que le "importan un carajo las críticas" sobre el accionar del Gobierno (Foto: NA).

Desde el entorno del funcionario nacional indicaron que, cerca de las 9, Aníbal Fernández arribará al Destacamento Móvil 7 de la ciudad de Rosario para acompañar el desembarco de nuevos efectivos de las fuerzas federales.

Cuáles fueron las medias anunciadas por Alberto Fernández para frenar la crisis narco en Rosario