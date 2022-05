Aníbal Fernández le respondió al "Cuervo" Larroque: "Al Presidente no lo va a apretar una declaración estúpida".

Larroque sumó este martes un capítulo más a la profunda interna que se vive en el Frente de Todos al afirmar que "el Gobierno es nuestro", en alusión a que Alberto Fernández llegó a la presidencia como consecuencia de la "intención de voto mayoritaria de Cristina".

Consultado por los tuits de la vicepresidenta, en los que sostuvo que "se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión", el exjefe de Gabinete aseguró que no comprendió el mensaje, dado que se trató de una formulación "criptica".

cfk-tuit.png

"Los tuits no sé lo que significan porque son crípticos, no sé lo que significa legitimidad de gestión, lo que sé es que cuando te pones la camiseta, salís a la cancha y jugas para un equipo. Eso es lo que no sé", disparó.

El palo de Aníbal Fernández a La Cámpora por jugar con "otra camiseta"

24demarzo-lacampoa.png La Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, marcha masivamente hacia Plaza de Mayo (Foto: captura de YouTube).

En la misma línea, dudó de la lealtad al Gobierno de los funcionarios de La Cámpora: "No sé si tienen puesta la camiseta. Cuando el Presidente le propuso al pueblo argentino jugar esta situación le propuso jugar todos los días y la realidad es que encontrás a un montón de otros que jugaban con vos y lo ves con una camiseta de otro color".

Asimismo, el ministro de Seguridad respaldó a Martín Guzmán y resaltó que el funcionario encargado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional "tiene la camiseta de los Argentinos y de un ministro que quiere resolver los temas y está buscando el formato más ordenado".

Manzur le bajó el tono a las críticas a Alberto Fernández

juan-manzur-1-1024x697.webp Juan Manzur respaldó la política económica del ministro Martín Guzmán (Foto: Presidencia de la Nación).

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, por su parte expresó que "se vive un momento complejo" pero el Gobierno nacional tiene "muy claro cuál es el norte y el camino a seguir", en declaraciones previas a la reunión del Gabinete nacional que se desarrolla esta mañana en la Casa Rosada.

"Siempre hay diferencias y esto es bueno. Es algo normal. Cada uno se expresa como quiere, pero hay que dejar en claro que nuestro gobierno tiene un rumbo, una direccionalidad. Estamos viviendo un momento complejo pero está muy claro cuál es el norte y el camino a seguir", señaló Manzur, al arribar esta mañana a la Casa de Gobierno.

Además, el funcionario sostuvo que el "Gobierno es de la gente, del pueblo" y aseguró que el Presidente Alberto Fernández "tiene el desafío de llevar adelante la gestión todos los días en un contexto complejo"