Aníbal Fernández salió a responder el duro discurso de Cristina Kirchner y habló de "agravios"

Al ser interrogado sobre a qué tipo de “trabajo” se refería, el funcionario que apoya la precandidatura presidencial de Daniel Scioli, contestó: “Todos, todos los que me haya pedido hacer, los he hecho. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar. Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar; no va a cambiar, porque yo no soy un tipo de hacer esas cosas. Y amenazar... Solo la amenaza la hacen los canallas, yo no lo soy, no se lo acepto”.

Aníbal Fernández contestó a los "agravios" de Cristina Kirchner

“Lo que yo hice fue advertir: ‘Che, tenemos que acordar entre nosotros y si nosotros no lo podemos acordar, yo voy a recurrir a la Justicia electoral’ ¿Qué es eso del partido judicial? ¿Qué me querés encajar? Un concepto, un neologismo que se te ocurrió y yo tengo que interpretarlo sin saber a dónde me querés llevar”, cuestionó.

“Si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes, yo voy a recurrir a la Justicia electoral para que dirima. Nada más. No estoy buscando ninguna otra cosa que no sea eso. Entonces, mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponden: si ella interpreta o tiene su propia manera de ver las cosas y los agravios es la forma con la que se va a manejar, es su problema, no el mío. Yo no pienso manejarme con agravios”, concluyó.

Cristina Kirchner, durísima con Alberto Fernández: "Algunos pusieron más empeño en ir al Partido Judicial"

alicia-kato-cristina.jpeg Cristina Kirchner, durísima con Alberto Fernández: "Algunos pusieron más empeño en ir al Partido Judicial" (Foto: Telam).

Tras el cierre de alianzas, Cristina Kirchner encabezó la inauguración de un hospital en Río Gallegos junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. En su discurso, la vicepresidenta profundizó más la disputa con el Presidente.

"Cuando uno escucha por ahí que desde el propio espacio político amenazan con ir al Partido Judicial, con todo lo que nos ha pasado y me ha pasado... y no hablo de causas o condenas, hablo de intento de asesinato y de impunidad para quienes lo planificaron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí en querer ir al Partido Judicial", soltó".

El acto se dio al día siguiente de que el Frente de Todos cambiara su nombre a "Unión por la Patria" y surgiera una disputa con el sector del precandidato Daniel Scioli, apoyado por el presidente Alberto Fernández, por la "letra chica" del reglamento de la alianza.