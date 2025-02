Asamblea Legislativa: cerca de Milei acusan de "antidemocráticos" a senadores y diputados que no asistirán a la inauguración de sesiones ordinarias

El primero en referirse a la polémica desatada entre la Casa Rosada y los bloques de la oposición, que adelantaron su disconformidad con la designación de los jueces de la Corte por decreto, fue el vocero Manuel Adorni.

"El comunicado de Unión por la Patria responde a una postura que en general siempre tomó el kirchnerismo o la izquierda: cuando ellos no están en el poder todo lo que está en el poder es antidemocrático", dijo Adorni este miércoles.

el-vocero-presidencial-manuel-adorni-en-una-conferencia-de-prensa-en-casa-rosada-foto-presidencia-ODXITSPSGZDD3DQINFHMPZORKY.avif

Fue el mensaje dado por el Gobierno en su primera conferencia de prensa después del regreso de Milei de la gira por Estados Unidos y a horas de la publicación del decreto 137/25 con el cual Milei designó a Lijo y a García Mansilla para la Corte.

Adorni dijo que al Gobierno "poco importa que ellos digan que somos antidemocráticos" y remarcó que el PEN esperó un año para firmar luego de haber enviado los pliegos al senado y de que se discutieran en todos los ámbitos legales correspondientes.

"Tuvo el Senado la posibilidad de resolver pliegos de la Corte y no lo hizo, y ahora el Presidente tiene la facultad de designarlos. Lo hizo porque en el debate quedó demostrado que ambos jueces cumplen con los requisitos de idoneidad", agregó el vocero de Milei.

En la Casa Rosada admiten que no mantuvieron diálogo con el jefe del bloque de senadores de UP, José Mayans, luego de que el senador kirchnerista anunciara que el bloque de senadores de UP no va a estar presente el 1 de marzo en la apertura de sesiones.

Comunicado de senadores de UP contra decretos de Milei que designaron a los 2 jueces de la Corte.jpg

También había dudas y se esperaba una definición sobre la posición que adoptará el bloque de Diputados peronistas-kirchneristas que conduce Germán Martínez.

Los senadores de la UCR también sacaron un comunicado denunciando como"grave" la situación institucional generada por la designación por decreto de los jueces de la Corte; el jefe del partido centenario, Martín Lousteau, anunció que no asistirá.

"Ya fui dos veces y lo que hacen es montar un mecanismo de barras en los balcones, de no dejar que entre el periodismo, de agresión permanente y de utilización de las cámaras como les plazca, eso ya lo hacía el kirchnerismo y lo viví varias veces”, dijo.

Habrá que ver si se pliegan otros senadores del bloque o van a ir divididos entre los radicales con "peluca" que evalúan una alianza con el oficialismo de LLA, y los que se ubican en la oposición.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ucrsenado/status/1894765950328557671&partner=&hide_thread=false Comunicado: El nombramiento en comisión de dos jueces de la CSJN es grave, imprudente e innecesario.#BloqueUCR #UCR #Senado #Argentina pic.twitter.com/0rICiLdtPe — Bloque UCR Senado (@ucrsenado) February 26, 2025

"El nombramiento en comisión de dos jueces de la CSJN es grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento", señalaron los senadores radicales en un comunicado, pero sin especificar si asistirán como bloque a la Asamblea Legislativa.

martin-lousteau-voto-negativo-dnu.jpg

En el bloque de diputados socialistas, Esteban Paulón anticipó que la intención es asistir a la asamblea Legislativa por considerar que más allá de las diferencias, es un momento institucional importante para la democracia, pero dudan si podrán llegar a la hora convocada para el discurso de Milei, ya que por la tarde fueron invitados y asistirán a la ceremonia de asunción del presidente electo de Uruguay, el socialista Yamandú Orsi.

Los preparativos del Gobierno para el discurso de Milei el sábado 1 de marzo ante el Congreso

milei congreso.png

"El discurso será igual que el año pasado, al estilo Milei", anticipó a A24.com una fuente cercana al mandatario este miércoles, aunque no dejaron trascender por ahora más detalles.

Sin embargo, anticiparon que habrá nuevas críticas a la oposición porque "es el momento institucional en que el presidente da su previsión para el año legislativo y un momento institucional importante para la democracia".

Mientras tanto, este miércoles en la Casa Rosada y en el Senado ultimaban los detalles protocolares de la convocatoria para este sábado a la noche en el Congreso.

Milei tiene previsto hablar alrededor de 40 minutos en una ceremonia que será transmitida este sábado desde las 20,45 hs por Cadena Nacional de radio y televisión.

Será similar a la ceremonia de 2024, donde el presidente partirá en auto desde la Casa Rosada rumbo al Congreso secundado por una cápsula con combis que llevará entre los principales invitados a los ministros del Gabinete nacional, y no se descarta que sumen a gobernadores y a los dos ministros de la Corte Suprema de Justicia designados en comisión por un año, lo que anticipa nuevos cruces con la oposición.

Milei no asistirá a la asunción de su par en Uruguay, el socialista Yamandú Orsi, pese a que fue invitado, porque "acá hay actividades importantes", dijeron desde su entorno a A24.com, en medio de la tensión en el Mercosur por el impulso de los Tratados de Libre Comercio que impulsa el presidente argentino con Estados Unidos.