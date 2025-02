Decreto presidencial: en la Casa Rosada dicen que ni la Corte ni el Congreso pueden impugnar las designaciones de Lijo y García Mansilla

El Gobierno oficializó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes de la Corte Suprema El Gobierno oficializó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes de la Corte Suprema. (Foto: archivo)

Al menos, así lo sostuvo una fuente del entorno del presidente Milei que advirtió que la Corte Suprema con sus tres integrantes actuales "no tiene más remedio que tomar juramento" a los jueces designados este miércoles por decreto, luego de que sus pliegos no fueran aprobados a pesar del debate de más de un año, en el Senado, como indica el artículo 99° de la Constitución Nacional.

En la mesa chica del Gobierno argumentan que la Constitución dice que "la Corte debe tomar juramento", pero no dice: "podrá". Por lo que interpretan que según la carta magna "la Corte no puede hacer otra cosa que tomarle juramento; no pueden negarse".

En la Casa Rosada esperan que la Corte le tome juramento a Lijo y a Mansilla en los próximos días, antes de este sábado 1° de marzo, porque como había anticipado A24.com, "Milei quiere tener sentados a los 5 jueces de la Corte en la inauguración de las sesiones ordinarias" del Congreso.

Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. Foto presidencia.jpeg

La Asamblea Legislativa, en la que Milei pronunciará su segundo discurso como presidente electo, fue convocada por el Gobierno para este sábado a las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados y se transmitirá por Cadena Nacional.

En tanto, en el Poder Ejecutivo argumentan que aunque la oposición busque rechazar los pliegos de los dos jueces designados por decreto simple publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y consigan los dos tercios necesarios en el Senado, no podrán hacerlo porque el reglamento de designación en comisión señala que son inamovibles por un año legislativo.

Lijo y García Mansilla, según sostienen cerca del presidente Milei, "serán jueces de la Corte Suprema de Justicia designados en comisión, hasta el 30 de noviembre, pase lo que pase". En la Casa Rosada especulan con que si salen rechazados los pliegos en el Senado sigan siendo jueces igual hasta fin de año.

Cabe remarcar que ante la falta de consenso en el Senado, Milei decidió nombrarlos por decreto simple, pero los pliegos no fueron retirados por el PEN y, por lo tanto, siguen el proceso de tratamiento legislativo.

Otro de los argumentos que defienden en la Casa Rosada ante la ola de críticas por la supuesta inconstitucionalidad de las designaciones por decreto, es que Milei no fue el primer presidente de la Argentina en hacerlo y que hay antecedentes que lo avalarían.

jueces corte suprema.jpg

Pero además, defienden la decisión al señalar la necesidad de que "la Corte funcione como establece la ley, con 5 miembros" e insisten en que con los actuales 3 miembros "no estaba funcionando normal, ante la necesidad de tener que sortear conjueces en cada caso en que no haya mayoría absoluta en cada fallo del máximo tribunal, y dirimir las posibles disidencias.

"El sorteo de conjueces es mecanismo de emergencia. No es un mecanismo sustentable en el tiempo, por eso la Corte tiene que funcionar con 5 miembros", dicen en la Casa Rosada.