Política
Agencia de Recaudación y Control Aduanero
ARCA
Impuestos

Atención comerciantes: el ARCA lanzó un cambio clave en la forma de facturación

Desde enero, las empresas que emiten facturas con controladores fiscales tendran un cambio en su operatoria. Los detalles de la nueva medida que anunció el ARCA.

Atención comerciantes: el ARCA lanzó un cambio clave en la forma de facturación

A partir de enero, los comercios y contribuyentes que utilizan controladores fiscales para emitir facturas enfrentarán menos exigencias administrativas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una reducción en la frecuencia obligatoria de presentación de reportes, que pasará de ser semanal a mensual. La medida fue formalizada a través de la Resolución General 5801/2025.

Javier Milei recibe al presidente electo de Chile, José Kast en la Casa Rosada. Foto: Archivo.

Los formularios alcanzados por el cambio son el 8011, “Reporte Resumen de totales”, y el 8010, “Reporte Cinta Testigo Digital”, que deberán enviarse una vez por mes. La obligación rige para monotributistas, responsables inscriptos en el IVA y exentos. Además, se elimina el requisito de presentar el formulario 8012.

“Se elimina la obligación de presentar el formulario 8012 para evitar la repetición innecesaria en la carga y almacenamiento de datos”, informó el organismo. La modificación se enmarca en una serie de iniciativas orientadas a simplificar los procedimientos tributarios.

“La medida va en línea con la implementación del IVA simple y del régimen simplificado del impuesto a las ganancias para personas humanas”, indicó ARCA al anunciar la disposición.

"Reducir la burocracia"

Según la agencia, la nueva norma busca facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes que utilizan equipos fiscales. La presentación mensual comenzará a regir desde el inicio del próximo año.

En casos puntuales, como el de empresas de gran volumen, la normativa permite mantener la frecuencia semanal si así lo requiere el flujo operativo. “Aquellos casos de responsables inscriptos que por su volumen de facturación les convenga continuar con la presentación semanal […] podrán generarlo con una periodicidad inferior a mensual y presentar la totalidad de la información finalizada al período mensual a informar”, aclara el texto.

También se permitirá la presentación del Formulario 8010 en formato comprimido. “Adicionalmente, se permitirá la presentación de este reporte en formato ZIP”, añade la resolución.

“A partir del próximo enero, los contribuyentes que utilicen controladores fiscales para emitir comprobantes tendrán una menor carga administrativa”, reafirmó el organismo en el comunicado oficial.

La resolución ya fue publicada en el Boletín Oficial y tendrá vigencia inmediata a partir del inicio del año calendario. El nuevo esquema busca compatibilizar la fiscalización con una menor carga operativa para los emisores de comprobantes, sin alterar los controles estructurales del sistema tributario.

