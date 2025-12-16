Atención comerciantes: el ARCA lanzó un cambio clave en la forma de facturación

"Reducir la burocracia"

Según la agencia, la nueva norma busca facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes que utilizan equipos fiscales. La presentación mensual comenzará a regir desde el inicio del próximo año.

En casos puntuales, como el de empresas de gran volumen, la normativa permite mantener la frecuencia semanal si así lo requiere el flujo operativo. “Aquellos casos de responsables inscriptos que por su volumen de facturación les convenga continuar con la presentación semanal […] podrán generarlo con una periodicidad inferior a mensual y presentar la totalidad de la información finalizada al período mensual a informar”, aclara el texto.

También se permitirá la presentación del Formulario 8010 en formato comprimido. “Adicionalmente, se permitirá la presentación de este reporte en formato ZIP”, añade la resolución.

“A partir del próximo enero, los contribuyentes que utilicen controladores fiscales para emitir comprobantes tendrán una menor carga administrativa”, reafirmó el organismo en el comunicado oficial.

La resolución ya fue publicada en el Boletín Oficial y tendrá vigencia inmediata a partir del inicio del año calendario. El nuevo esquema busca compatibilizar la fiscalización con una menor carga operativa para los emisores de comprobantes, sin alterar los controles estructurales del sistema tributario.