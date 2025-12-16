Diputados convocó a una sesión para el miércoles y tratarán el Presupuesto 2026

Embed

En diálogo con A24, Benegas Lynch afirmó que espera "se firme el dictamen mañana" de los proyectos de compromiso fiscal, Inocencia Fiscal y Presupuesto convocatoria. "Si firmamos dictamen, espectacular, iríamos al recinto el miércoles o el jueves", anticipó.

"Mi sensación y esperanza es que se haga finalmente, sobre todo Presupuesto. No hay antecedente que le hayan rechazado un presupuesto a un presidente y en dos años le han rechazado a Javier", confió y remarcó que esa ley "se llama ley de leyes porque es el contralor dentro de la democracia y son las auditorías cruzadas que tienen los poderes y es algo saludable".

"Justamente es para limitar el poder que el gobierno nacional no gaste más de lo que tiene y se han invertido los roles. El gobierno nacional está con restricciones presupuestarias y el presupuesto lo ha presionado en los últimos 3 años para que gaste más, despilfarre", analizó y remarcó que "estamos acostumbrados, y por eso se aprobaban siempre los presupuestos, a que el gobierno nacional comprara voluntades de gobernadores que se tomaban el avión sanitario para pedir cosas y no tenían restricciones presupuestaria".

"Entonces me parece que el orden este es vital", manifestó y remarcó que en el Congreso "estamos trabajando de sol a sol y charlando también con la oposición amiga" para sancionar las leyes.

A la par el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, Gabriel Bornoroni, solicitó junto a otros legisladores una sesión espacial para este miércoles a las 14 con el fin de que se traten los tres expedientes.

Las designaciones en las dos comisiones

Durante la primera reunión de Legislación Penal, la presidenta de la comisión planteó un tono institucional y llamó al respeto entre los legisladores: "A lo largo de estos años hay una cosa que siempre digo y nos ha destacado: el respeto por cada uno de los diputados sentados en esta comisión. Todos aquellos con representatividad son dignos de respeto y cada uno ha levantado sus banderas como lo ha considerado”.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez decidió no proponer nombres para la vicepresidencia primera ni para la secretaría segunda y reclamó que esa comisión también intervenga en el debate sobre la ley de estabilidad monetaria. El interbloque integrado por Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica no envió representantes.

El PRO, en tanto, designó al ex intendente de Pinamar Martín Yeza para ocupar una secretaría, a propuesta de Javier Sánchez Wrba.

En Presupuesto y Hacienda, ese mismo espacio ubicó a Daiana Fernández Molero como vicepresidenta segunda, mientras el kirchnerismo volvió a postergar la definición de sus lugares. Desde la izquierda acusaron al oficialismo por haberlos dejado sin representación.

En esa comisión sí participó el flamante interbloque Unidos, representado por Maximiliano Ferraro, quien cuestionó la distribución de cargos y citó el reglamento de la Cámara. La libertaria Silvana Giudici respondió con argumentos reglamentarios y sumó que Juan Schiaretti aún no juró como diputado, lo que impide que ese bloque alcance el número necesario.

Ferraro replicó, lo que caracterizó como "una bajeza" por parte de Giudici, y recordó que el exgobernador atraviesa un problema de salud tras una reciente intervención quirúrgica.

Con Diputados ya en marcha y una agenda intensa para este martes, el Senado se prepara para una reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque, prevista para mañana, con el objetivo de definir el tratamiento de la reforma laboral y las comisiones que intervendrán. El período de sesiones extraordinarias, convocado por el Ejecutivo, se extiende desde el 10 hasta el 30 de diciembre.