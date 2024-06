Atentado a CFK: empieza el juicio oral y ya hay pistas claras de quién intentó matarla

Por ahora, la ex presidenta no tiene previsto asistir a las audiencias, al menos hasta que le toque declarar como testigo, una situación que recién sucedería en agosto o septiembre. No obstante, Cristina Kirchner quedó muy impactada por el ataque. Fuentes cercanas le dijeron a A24.com que “le cayó la ficha cuando supo que las pruebas en la pistola mostraron que no falló ninguno de los 300 disparos efectuados”.