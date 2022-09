Amalia Granata habló del atentado a Cristina Kirchner y fue por más: "La decadencia..."

La periodista de Polino Auténtico (Radio Mitre) compartió en su cuenta de Instagram una entrevista que le realizaron en Cadena 3 de Rosario, y fue contundente con sus dichos.

Granata minimizó los dichos de su colega Bussato, y aseguró que “si estamos en democracia podemos expresarnos como queremos y en mi tuit no hay un discurso de odio. Después se les cae el relato” y agregó, polémica, "que lea el reglamento de la cámara, no me pueden echar por un tuit".

Amalia Granata y el por qué de su duda sobre los hechos

“En lugar de pensar en las cosas graves que suceden en la Argentina, piensan en esta señora y para mi es una vergüenza que la gente esté pasando hambre, eso es la decadencia, y no dar mi opinión”, dijo.

Sobre sus dichos del jueves por la noche, donde calificó de “pantomima” al ataque y aseguró que estaba “todo armado”, Amalia volvió a ratificar que “tiene dudas” sobre el hecho. “Tengo muchas dudas porque si ves todo el hecho hasta el custodio se agacha, ella sigue saludando como si nada. Es todo muy raro y la justicia tiene que investigar”, aseguró.

“Para mi esta todo armado, si la justicia hace la investigación pertinente y descubre otra cosa, pediré disculpas. Yo simplemente no creo en lo que pasó ayer”, finalizó, polémica.

Los fuertes mensajes de Amalia Granata contra Cristina Kirchner

En su cuenta oficial de Twitter, Amalia Granata puso en duda el intento de asesinato a Cristina Kirchner. "¡Todo armado qué pantomima! ¡Ya no saben qué hacer para victimizarla! Y para que suba en las encuestas", manifestó. Y añadió: "Demasiados obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos, Argentina, que podemos salir adelante sin estos delincuentes".

Por otra parte, la diputada de la provincia de Santa Fe compartió el tuit de un usuario que recordó los destrozos que sufrió el despacho de Cristina Kirchner en marzo de 2022: "¿Se acuerdan del otro atentado que se inventó de las piedras en la ventana de su despacho? ¿Todo armado?".

Por último, arrojó dardos contra otros sectores de la oposición. "Qué tibia esta oposición. Con esta casta no salimos más", lanzó.