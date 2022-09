Jorge Lanata repudió pero puso en duda el atentado a Cristina Kirchner

image.png

"El mismo viernes el Gobierno encontró a los culpables: éramos nosotros", dijo Jorge y mostró la imagen de una pistola y que en el orificio es un micrófono: "Increíble que se hayan animado a semejante brutalidad", reflexionó al respecto.

"El Gobierno desechó de plano la teoría del loco suelto y extendió la inocencia de Cristina como víctima del atentado a todo lo demás. De golpe, el atentado demostraba su inocencia en el juicio de obra pública, con los hoteles y con los cuadernos. Esto lo dijeron [Axel] Kicillof, Vilma Ibarra, Mempo Giardinelli, Raúl Kollmann, Mayra Mendoza, y siguen las firmas", continuó.

“El kirchnerismo insiste en confundir algunos términos y hay que volver a aclararlos. La democracia somos todos, no es solo el Gobierno. Somos todos. El pueblo somos todos. El Estado somos todos. El atentado fue un hecho lamentable, nadie puede estar de acuerdo con la muerte. Ya hubo mucha muerte en la Argentina", sumó el conductor.

"Ojalá Cristina se recupere rápido de este incidente, pero frente al río revuelto que esto provocó, hay que decir que no es todo lo mismo. El atentado no la volvió inocente", pidió Lanata e indicó: "El atentado no la volvió inocente".

Embed

Cristina Kirchner: se reanuda hoy la causa Vialidad tras el atentado contra la vicepresidenta

El juicio por la causa Vialidad se reanudará este lunes con el inicio de los alegatos de las defensas y tras la acusación del fiscal Diego Luciani, que incluyó un pedido de 12 años de prisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el desvío de dinero en la obra pública. Todo ocurre en el contexto del atentado contra su vida del último jueves.

El Tribunal Oral Federal 2 comenzará la audiencia a las 9.30, como estaba previsto desde la última jornada llevada a cabo el 22 de agosto. Los magistrados asisten a los tribunales mientras que el resto de las partes, fiscalía, abogados, querellas y los 13 acusados se conectan a través de la plataforma virtual Zoom.

El primero de ellos estará a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías en representación del expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor René Garro, a quien la fiscalía pidió condenar a tres años de prisión en suspenso.

El juicio se reanudará tras el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves último por la noche, cuando regresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta y un hombre le gatilló un arma a centímetros de su cara.

En la causa Vialidad se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario, y también acusado, Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a través de la firma "Austral Construcciones" y otras que adquirió en ese período.

Los alegatos se realizarán por orden alfabético y el Tribunal dio un máximo de tres días a cada defensa, aunque algunas de ellas ya anunciaron que hablarán por menos tiempo.