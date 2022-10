"Terminó el Encuentro y me levanté a la mañana para con la idea de que quedara todo en orden. Me llama el Gobernador, hablo con él unos minutos y me dice 'te va a llamar el Presidente para ofrecerte el Ministerio de las Mujeres de la nación'. Yo quedé sentado en la cama y directamente no me podía levantar", detalló la puntana de 33 años en el acto que encabezó el mandatario provincial de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.