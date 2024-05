En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar reflexionó acerca del escándalo internacional entre Javier Milei y Pedro Sánches. "El Presidente fue a España, se armó un quilombo terrible. La verdad que no es para ofenderlo o defenderlo. No hacía falta. Si hay algo que uno quiere es al pueblo español", comenzó diciendo. "Yo amo España y a los españoles. Pero no le doy la razón al presidente de España para quedar bien con los que no quieren a Milei. Ninguno de los dos tiene razón", aseguró.