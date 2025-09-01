Bullrich sobre la presentación judicial: "En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal armado con el objetivo de desestabilizar"

Sobre la presentación judicial del Gobierno a la Justicia para que intervenga y prohíba la circulación de los audios, la funcionaria defendió "hemos pedido que la Justicia determine las medidas procesales para que cese el delito" y negó haber pedido allanamientos sobre periodistas.

"Estamos pidiendo la construcción de la prueba", enfatizó y señaló sobre Jorge Rial y Mauro Federico: "No son periodistas, el periodista tiene otra construcción, hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de prensa". En contraste, afirmó que se trata de "operadores" y remarcó que la "ética profesional tiene que ver con ser periodista".

Sobre el escándalo sobre el audio de la secretaria de la Presidencia, remarcó que la grabación se produjo "en el corazón del Poder Ejecutivo". Además, marcó que el "sistema ilegal" por medio el cual se captó esas grabaciones es "absolutamente perverso" que genera una "crisis de certeza, de miedo".

Además, señaló que "no importa quién sea" el que tomó los audios "las va a pagar". "La persona sea quien sea que trabajó en la construcción de una cadena que llega a que este audio llegue al lugar donde llegó", objetó y apuntó contra el Tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, dueño del canal de streaming Carnaval que reprodujo los audios.

Respecto a la presunta veracidad de los audios Spagnuolo, Bullrich subrayó que "el gobierno ha dicho que ninguno de los integrantes del gobierno ha tenido ninguna responsabilidad en ningún tipo de maniobra fraudulenta ilegal de coimas" pero reconoció que "decirlo no alcanza, para eso se va a necesitar una prueba que la está construyendo la Justicia".

Noticia en desarrollo...