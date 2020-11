Cafiero, sobre el caso del padre que entró a Santiago con su hija en brazos: "Hay una mezquina utilización política del dolor ajeno"

El jefe de Gabinete también cuestionó a la oposición por su postura frente al Presupuesto (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantuvo este sábado una entrevista por Radio La Red donde habló de las principales preocupaciones de la realidad argentina: las negociaciones con el FMI, el Presupuesto 2021 y el impuesto a la grandes fortunas.

Sin embargo, el funcionario también se refirió al caso de Abigail, la niña de 12 años enferma de cáncer que ingresó a la provincia de Santiago del Estero cargada en brazos de su padre luego de que la policía de frontera no le permitiese ingresar con su vehículo.

"Pasan estas cosas porque la pandemia supuso extremar medidas de cuidado, de restricción de circulación. Las imágenes son muy dolorosas, no podemos decir otra cosa. Igual me parece mezquina la utilización política que quieren hacer de esto. Las autoridades están tratando de solucionar el daño, (pero) eso no le quita frustración a lo que vivió ese padre. También hay que repudiar la utilización política del dolor ajeno", manifestó en una entrevista con #FojaCero, con Facundo Pastor, por Radio La Red AM 910.

Cafiero hizo una referencia, sin nombrarlo, a la última publicación del expresidente Mauricio Macri en su cuenta oficial de Twitter, quien replicó la imagen viral del padre cargando a su hija para cruzar la frontera.

A continuación, un punteo con sus principales declaraciones:

Misión del FMI: "Lo que tiene que quedar claro es que acá no hay condicionamientos. La misión del FMI no viene a decirnos cómo manejar el país o la economía, eso no existe, nosotros no lo aceptamos. Somos un país que tiene soberanía y escribe su propio destino. Al FMI lo trajo Macri y nosotros vamos a resolver el problema en que nos metió".

Macrismo y FMI: "El crédito que tomó Macri se terminó yendo para soportar la crisis de balanza de pago que tuvimos en el 2018 y 2019. Eso trajo aumento de la pobreza, caída de la industria, caída de la economía, los números están ahí. El macrista piensa que son todos de su condición, ven ajuste donde no lo hay y plantean cualquier cosa".

Presupuesto 2021: "Tiene un aumento del 8% en el gasto. Es el presupuesto de la recuperación con fuerte inversión social. Cuando tuvimos una dificultad excepcional como la pandemia, el Gobierno no tuvo miramientos y generó 7 puntos de inversión social en todo este tiempo, con el IFE, el ATP, los bonos, las tasas subsidiadas. Hay mucho cinismo, ven ajuste donde no lo hay".

Impuesto a las grandes fortunas: "No es un impuesto, es un aporte por única vez. Es obligatorio, por supuesto. Esto se hace en todo el mundo. Los que tienen mayor capacidad contributiva que hagan un aporte por única vez".

Candidatura de Rafecas a la Procuración: "Es el candidato del Ejecutivo. Nosotros enviamos el pliego, queremos que Rafecas tenga la posibilidad de expresarse en audiencia pública, que pueda exponer su proyecto para la Procuración".