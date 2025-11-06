"Show judicial": el duro posteo de Cristina Kirchner a minutos del comienzo del juicio por la Causa Cuadernos

Allí recordó declaraciones del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "En 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido 'si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno'". Y citó también que el funcionario de Milei dijo en ese momento: "Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”.

La expresidenta dijo no tener miedo y advirtió: "Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar".

"Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses", aseguró.

En una posdata de su mensaje, Cristina denunció que "de la mano de Caputo y el JP Morgan" avanza "el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá". Dijo que esa deuda "hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones".

"Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay", concluyó.

Cristina Kirchner será juzgada junto a otros 86 acusados

El debate comenzará este jueves a las 9.30 y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal N°7.