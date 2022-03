Carla Vizzotti habló sobre la autorización de la Sputnik V: ¿qué pasará con los que viajen a países que no aceptan la vacuna?

sputnikV-astrazeneca-coronavirus-combinacion.jpg Se aprobó la aplicación de una cuarta dosis contra el coronavirus con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las personas que necesiten viajar.

En ese sentido, afirmó que las personas que recibieron dos o tres dosis de la vacuna rusa presentan "complicaciones para viajar".

“Nosotros estamos en contacto con la OMS y el avance que se logró fue enorme, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más 800 documentos, todos los documentos, y estaba programada la visita de inspección y justo sucede la situación relacionada a la guerra y se posterga. Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación paras incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, explicó Vizzotti en diálogo con Radio Con Vos.

Asimismo, informó "nosotros acabamos de terminar una reunión avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar”, al mencionar ya que se han visto complicadas por “un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”, manifestó.

Vizzotti afirmó que las personas que recibieron dos o tres dosis de la vacuna rusa presentan "complicaciones para viajar".

Por la guerra entre Rusia y Ucrania, la OMS frenó la aprobación de la vacuna Sputnik V

Cabe recordar que este miércoles, la Organización Mundial de la Salud anunció que postergará su evaluación de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V debido a “la situación inestable’' que vive el país europeo-asiático.

La doctora Mariangela Simao, experta en vacunas para esa agencia de la ONU, dijo en conferencia de prensa que funcionarios de la OMS iban a ir a Rusia el 7 de marzo para inspeccionar las instalaciones donde se fabrica la vacuna rusa, llamada Sputnik V.

Eso fue pocos días después de la invasión rusa de Ucrania. “Estas inspecciones han sido postergadas para una fecha más tarde’', declaró Simao.

“La evaluación y las inspecciones se han visto afectadas por la situación’', añadió, explicando que la delegación ha tenido problemas para reservar vuelos y para usar tarjetas de crédito, “y otros temas operativos’'.