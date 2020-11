Juntos por el Cambio define su estrategia: debatirá por Zoom qué hacer con Rafecas y duda de las intenciones de Cristina Kirchner

Carrió, Vidal y Larreta (Foto: Twitter)

Una semana a pura intensidad en temas claves. Así encara los próximos días Juntos por el Cambio (JxC) que empezará a discutir vía zoom que hace con dos temas claves: el pliego para Procurador General del juez federal Daniel Rafecas y los mecanismos internos de cara al 2021. Todo en medio de las polémicas declaraciones de Elisa Carrió.

Todavía no está confirmado el día del Zoom de JxC (sólo se sabe que no será hoy). El día tentativo por ahora es el martes. En las últimas horas diferentes dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), como es el caso del diputado nacional y presidente del centenario partido, Alfredo Cornejo, que dejaron alguno puentes tendidos sobre el pedido de Carrió de que se apruebe el pliego.

Sin embargo todavía no hay una postura uniforme en el radicalismo en cuanto a ese tema, motivo por el cual los Zooms y llamados no se cortaron durante todo el domingo. “Todavía no hay nada definido. Hay más ruido que hechos concretos”, resumió un senador nacional radical ante la consulta de A24.com.

La UCR con Rafecas tiene una disputa que bordea lo personal. El magistrado fue el que decidió los procesamientos de ocho ex funcionarios de la administración del ex presidente Fernando De la Rúa en la causa conocida como “Coimas en el Senado”. En 2005 Rafecas dictó los mencionados procesamientos pero el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 en 2014, integrado en ese entonces por los jueces Guillermo Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, absolvió a todos los procesados y denunció al magistrado por su desempeño.

“Rafecas enseña en la UBA una teoría que nunca practicó, ni practica en Comodoro Py”, se quejó un veterano dirigente radical con muchos vínculos con la Justicia. En esos tribunales tampoco cae del todo bien el pliego de Rafecas: consideran que es un juez con “más prensa que trabajo”. Las críticas vienen sobre todo de los jueces que integran la Asociación de Magistrados.

El viernes Carrío mantuvo un encuentro en Exaltación de la Cruz junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Fue pocos días después de hacer público su pedido de que se avance con el pliego de Rafecas ante la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cambie el mecanismo de selección del Procurador General. Hoy necesita de una mayoría absoluta (2/3 de la Cámara alta) y busca que se requiera solo la mayoría simple (para la que ya tiene los votos).

También participaron de la reunión el diputado nacional Maximiliano Ferraro y la diputada provincial Maricel Etchecoin. Allí, remarcaron la necesidad de que JxC vaya a una expresión más de centro que la extrema derecha. Carrió quería escuchar directamente de parte de Rodríguez Larreta y Vidal lo que habían inferido dos dirigentes cercanos a cada uno de ellos: el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

Ambos, palabras más palabras menos, remarcaron que no es del todo descabellada la idea de Carrió de apoyar el pliego de Rafecas. Una especie de “mal menor” como lo definió uno de los presentes en el encuentro del viernes.

Carrió también les transmitió la preocupación que tiene por la situación del presidente Alberto Fernández. Ella, según reconstruyó este medio, está convencida de que quien más opera para “debilitar” al jefe de Estado es la vicepresidenta.